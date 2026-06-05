Impulsa UAdeC cultura ambiental con nuevos espacios verdes en Camporredondo

Con la inauguración de nuevas jardineras en la explanada de Camporredondo y la clausura del programa “Halcones Eco Conscientes”, la Universidad Autónoma de Coahuila reafirmó su compromiso con la protección del entorno y la construcción de una comunidad universitaria cada vez más vinculada a las prácticas sostenibles. La ceremonia fue encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez, acompañado por autoridades universitarias, representantes estudiantiles y miembros de la comunidad académica del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA), quienes participaron en una jornada dedicada a la reflexión y la acción en favor del medio ambiente.

Durante el acto, la directora del IDEA, Violeta Cedillo, destacó que a lo largo del semestre el programa “Halcones Eco Conscientes” promovió diversas iniciativas orientadas a fortalecer la conciencia ecológica entre el alumnado, mediante talleres, actividades de senderismo, huertos agroecológicos, conferencias y espacios de meditación enfocados en la conexión con la naturaleza. UN LEGADO VERDE PARA LAS NUEVAS GENERACIONES En su intervención, el rector Octavio Pimentel reconoció el esfuerzo de las áreas universitarias encargadas de impulsar proyectos sustentables, entre ellas la Coordinación de Sustentabilidad Universitaria y la Coordinación de Administración Patrimonial y de Servicios, responsables de iniciativas como jardines polinizadores, huertos comunitarios y acciones de conservación de áreas verdes.

Señaló que las nuevas jardineras forman parte de una estrategia integral para mejorar la imagen y funcionalidad de los espacios universitarios, convirtiéndolos en puntos de encuentro que favorezcan la convivencia, el bienestar y la apropiación de los entornos por parte del estudiantado.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Alumnos del IDEA, Natalia Cano Medellín, agradeció el respaldo institucional para concretar este proyecto y destacó que, junto con el programa Lobos en Acción, se busca dejar una huella positiva en el campus mediante acciones permanentes de responsabilidad ambiental.

Como muestra de ese compromiso, estudiantes realizaron la donación de cuatro árboles de maple que serán incorporados al entorno universitario, fortaleciendo la cobertura vegetal del campus. La jornada concluyó con la develación de una placa conmemorativa y la actividad denominada “Reforestación con Intención”, dinámica en la que autoridades, docentes y estudiantes colocaron hojas simbólicas con mensajes, valores y compromisos orientados a fomentar el respeto por la naturaleza y la construcción de una cultura ambiental más sólida dentro de la máxima casa de estudios.

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