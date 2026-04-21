Cimaco destaca en Pasarela con Causa 2026 y refuerza su compromiso social en Coahuila

La moda y la solidaridad se encontraron en un mismo escenario durante la Pasarela con Causa 2026, donde la empresa Cimaco tuvo una participación destacada, consolidando su papel como impulsor de iniciativas sociales en la región. El evento reunió a más de 600 asistentes con el objetivo de recaudar recursos para tratamientos especializados dirigidos a niñas y niños con discapacidad auditiva. MODA QUE INSPIRA Y TRANSFORMA Sobre la pasarela, las colecciones de temporada presentadas por Cimaco destacaron por su diversidad y estilo, con propuestas para dama, caballero e infantil que combinaron tendencias actuales con un enfoque accesible y familiar.

El escenario, inspirado en una estética tipo “Casa Azul”, enmarcó el desfile con colores vibrantes y elementos florales, reforzando una experiencia visual que conectó con los asistentes. La colaboración con Cimaco permitió fortalecer el alcance del evento, vinculando su oferta comercial con una causa que promueve la inclusión y el desarrollo integral. ALIANZA QUE GENERA IMPACTO La participación de Cuquis Ballesteros, gerente de Relaciones Públicas de Cimaco, subrayó el compromiso de la empresa con causas que impactan directamente en la comunidad. El evento contó además con la presencia de autoridades como la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, así como representantes de distintas instancias, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos entre iniciativa privada, sociedad y gobierno.

Uno de los momentos más significativos fue la participación de niñas y niños en la pasarela, reflejando el enfoque incluyente del evento y el propósito central de apoyar su desarrollo integral. Los recursos recaudados serán destinados a programas de atención auditiva, incluyendo terapias, intervenciones médicas y apoyos funcionales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los menores beneficiados. MÁS ALLÁ DE LA MODA Con esta participación, Cimaco no solo refuerza su presencia en el sector comercial, sino que consolida su posicionamiento como una marca socialmente responsable, capaz de vincular la industria del vestido con causas que generan un impacto positivo en la comunidad. La Pasarela con Causa 2026 se consolida como un espacio donde la moda trasciende lo estético para convertirse en una herramienta de cambio social, demostrando que la suma de voluntades puede traducirse en oportunidades reales para quienes más lo necesitan.

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