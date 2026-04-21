Cimaco destaca en Pasarela con Causa 2026 y refuerza su compromiso social en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 21 abril 2026
    Cimaco destaca en Pasarela con Causa 2026 y refuerza su compromiso social en Coahuila
    FOTO: CORTESÍA

Recaudan recursos para tratamientos especializados dirigidos a niñas y niños con discapacidad auditiva

La moda y la solidaridad se encontraron en un mismo escenario durante la Pasarela con Causa 2026, donde la empresa Cimaco tuvo una participación destacada, consolidando su papel como impulsor de iniciativas sociales en la región.

El evento reunió a más de 600 asistentes con el objetivo de recaudar recursos para tratamientos especializados dirigidos a niñas y niños con discapacidad auditiva.

MODA QUE INSPIRA Y TRANSFORMA

Sobre la pasarela, las colecciones de temporada presentadas por Cimaco destacaron por su diversidad y estilo, con propuestas para dama, caballero e infantil que combinaron tendencias actuales con un enfoque accesible y familiar.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

El escenario, inspirado en una estética tipo “Casa Azul”, enmarcó el desfile con colores vibrantes y elementos florales, reforzando una experiencia visual que conectó con los asistentes.

La colaboración con Cimaco permitió fortalecer el alcance del evento, vinculando su oferta comercial con una causa que promueve la inclusión y el desarrollo integral.

ALIANZA QUE GENERA IMPACTO

La participación de Cuquis Ballesteros, gerente de Relaciones Públicas de Cimaco, subrayó el compromiso de la empresa con causas que impactan directamente en la comunidad.

El evento contó además con la presencia de autoridades como la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, así como representantes de distintas instancias, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos entre iniciativa privada, sociedad y gobierno.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Uno de los momentos más significativos fue la participación de niñas y niños en la pasarela, reflejando el enfoque incluyente del evento y el propósito central de apoyar su desarrollo integral.

Los recursos recaudados serán destinados a programas de atención auditiva, incluyendo terapias, intervenciones médicas y apoyos funcionales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los menores beneficiados.

MÁS ALLÁ DE LA MODA

Con esta participación, Cimaco no solo refuerza su presencia en el sector comercial, sino que consolida su posicionamiento como una marca socialmente responsable, capaz de vincular la industria del vestido con causas que generan un impacto positivo en la comunidad.

La Pasarela con Causa 2026 se consolida como un espacio donde la moda trasciende lo estético para convertirse en una herramienta de cambio social, demostrando que la suma de voluntades puede traducirse en oportunidades reales para quienes más lo necesitan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altruismo
Moda

Organizaciones


DIF Coahuila

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ah, Chihuahua

Ah, Chihuahua
true

CDMX y el caso Edith Guadalupe: 8 años, 30 años, ¿y las mujeres?
true

POLITICÓN: ¿Candidatos sin visa? Rumor en La Laguna puede poner en jaque las campañas del PRI y Morena
Plantaron cedros y otras especies nativas, evitando el uso de especies invasoras.

Saltillo: adquieren 17 cedros adultos para recuperar pedrera en Cañón de San Lorenzo
Para algunos usuarios, la nueva ruta representa un ahorro significativo de tiempo.

Saltillo: ‘Me ahorra hasta una hora’; estrenan usuarios ruta alimentadora RS-714
Saraperos inicia serie ante Rieleros en el Estadio Alberto Romo Chávez.

Saraperos vs Rieleros: Saltillo busca reaccionar en el Romo Chávez
Cancelan desfile del 5 de mayo por miedo a redada antimigrante

Cancelan celebración del 5 de mayo en Chicago por temor a ICE
El presidente ha convertido las redes sociales en un campo de batalla clave para su ‘batalla cultural’ contra el peronismo y la izquierda”.

Javier Milei quiere cambiar la mentalidad de los argentinos