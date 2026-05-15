Alerta en el campo de Ramos Arizpe por pérdidas ante el gusano barrenador

El funcionario señaló que el problema sanitario no solo compromete la salud de especies animales y vegetales, sino que además está frenando la movilidad comercial del ganado, situación que amenaza directamente la economía de ejidos y pequeños productores que dependen de la comercialización regional y nacional.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La expansión del gusano barrenador encendió focos rojos en el sector rural de Coahuila . El regidor de Ramos Arizpe, Antonio Trejo, advirtió que la presencia de esta plaga ya está provocando afectaciones económicas severas en comunidades productoras, al impactar tanto la actividad pecuaria como diversos cultivos estratégicos de la entidad.

“De por sí ya tenemos un embate fuerte contra el campo de Coahuila, y esto viene a empeorar aún más el panorama. Las campañas del Gobierno del Estado son intensas, pero estamos frente a un reto muy complejo”, expresó.

BLOQUEOS COMERCIALES AGRAVAN PÉRDIDAS EN COMUNIDADES RURALES

Trejo reconoció que la dimensión del brote supera los esfuerzos de contención implementados hasta ahora, al advertir que se trata de una problemática que lleva tiempo desarrollándose y cuya solución no será inmediata.

Una de las consecuencias más visibles, explicó, ha sido la parálisis en la movilización de ganado, derivada de restricciones sanitarias que limitan el acceso a mercados estratégicos y reducen de manera importante el flujo económico en las zonas rurales.

“El cierre de fronteras por el tema sanitario no se va a levantar mientras no logremos erradicar este problema”, sostuvo.

NUEZ Y OTROS CULTIVOS TAMBIÉN ENFRENTAN RIESGOS

El regidor alertó que el impacto ya no se limita al sector pecuario. Productores agrícolas comienzan a resentir afectaciones en cultivos de alto valor comercial, particularmente en la producción de nuez, una actividad clave para distintas regiones de Coahuila.

De acuerdo con el edil, el fenómeno representa un escenario inédito para muchos agricultores, quienes enfrentan una evaluación constante de daños y una creciente incertidumbre sobre el comportamiento de la temporada productiva.

PIDEN RESPALDO ECONÓMICO ANTES DE UNA CRISIS MAYOR

Trejo advirtió que la falta de apoyos extraordinarios podría profundizar aún más la vulnerabilidad del sector primario, especialmente entre pequeños productores que operan con márgenes limitados.

Sin incentivos suficientes, sostuvo, las afectaciones podrían escalar a una crisis regional de mayor alcance, como ya se observa en entidades vecinas como Zacatecas.

“Si no existe un respaldo real para el campo, vamos rumbo a una situación complicada que podría crecer mucho más”, concluyó.