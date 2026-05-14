Senador lagunero complotea contra Morena en Torreón

Por un lado, Salazar Fernández apoya activamente y públicamente al candidato morenista del distrito 09, Fernando Hernández, y a otros aspirantes de la Cuarta Transformación.

El senador lagunero, Luis Fernando Salazar, dirige una conjura política con Morena y el PRI en la elección a diputados locales en Torreón, revelaron fuentes de la 4T en la capital.

Pero, subterráneamente, complotea e intenta dinamitar la campaña de Antonio Attolini, en el distrito 11, para favorecer a la aspirante del PRI, Verónica Martínez.

La candidata priista hizo su carrera política de la mano del hoy senador de la República, Miguel Ángel Riquelme, quien la apadrina en esta contienda por llegar al Congreso local.

Luis Fernando, aunque lo niegue, fue becado económicamente por Riquelme Solís durante su estancia en el gobierno estatal, y ahora le regresa el favor a Miguel, traicionando a Morena.

Las sospechas contra el senador lagunero iniciaron tras una revisión de los resultados de la evaluación territorial a los Coordinadores Operativos Territoriales en la Comarca.

Mientras en la mayoría de los distritos el trabajo de los COT reportó resultados de entre un 60 y un 70 por ciento, en el distrito 11 la actividad territorial se disparó hasta el 95 por ciento.

Estos mismos COT, bajo las órdenes de Luis Fernando, en los hechos se mantienen de brazos caídos y con poca actividad, mientras las activistas de Riquelme se sirven con la cuchara grande.

Llamó la atención que, en tanto la senadora Cecilia Guadiana acompañó recientemente a Attolini Murra en un recorrido por el distrito, Salazar Fernández se mantiene ausente todo el tiempo.

Cecilia y Attolini tuvieron graves diferencias, a grado tal que, en su momento, la senadora amenazó con denunciar por violencia de género al legislador local.

En un vuelco del destino, Cecy es la única que se ha acercado a Attolini para acompañarlo en actos de campaña, mientras el resto de figuras morenistas comarcanas aprietan el bloqueo.

Verónica Martínez se mantiene en la línea de aspirantes del PRI a la alcaldía de Torreón para 2027.

El asunto es grave, y la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ya está enterada...

Rally Coahuila

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, se reunió con los organizadores del Rally Coahuila 1000 para coordinar las actividades de la próxima edición.

El Rally Coahuila 1000 es un evento turístico y cultural que se celebrará del 13 al 15 de agosto; sale de la ciudad de Torreón, pasa por Saltillo y siete municipios, incluido Monclova.

El edil acerero ha logrado que este rally tenga un importante impacto turístico para el sector hotelero y restaurantero, que obtiene una millonaria derrama económica en hospedaje y comida.

Blindaje oportuno

Los candidatos a cargos de elección de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista en 2027 tendrán que pasar antes por el escrutinio de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Así lo acordaron este jueves los dirigentes de los tres organismos políticos, al señalar que pedirán la opinión de la UIF, la FGR y la Secretaría de Seguridad sobre antecedentes de posibles aspirantes.

La medida precautoria alcanza también a funcionarios en activo, como diputados locales, federales, regidores y alcaldes, afirmó Ariadna Montiel, dirigente nacional de la 4T.

El líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, confirmó que la medida está tomada y que no hay marcha atrás.

¿Y Tony Flores Apa?...

Plan maestro

Nado sincronizado desarrollan los candidatos a diputados locales por el PT en la Región Carbonífera, Jesús Bebo Z Cruz y Tony Flores, a la hora de denunciar actos en su contra.

El Bebo y Tony acusan al PRI de tenerles miedo y, por esa razón, impugnan sus candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral.

Como si siguieran un guion establecido, también se quejan de la destrucción de mantas promocionales y del retiro y ocultamiento de espectaculares publicitarios.

Claudia Garza y Héctor Miguel García, adversarios electorales del Bebo y Tony, mientras tanto, intensifican sus recorridos en colonias, sin distraerse en denuncias estériles.

En Cuatro Ciénegas hay buenas noticias para los habitantes de la colonia Bichara, que por largo tiempo viven con la zozobra de perder sus viviendas.

El alcalde, Víctor Leija, se reunió el jueves con el delegado de Ferrocarriles de México y con el liquidador de esta empresa, Arturo Labatan, para tratar el tema de la regularización de este sector.

Ahí se acordó que, a más tardar, Ferrocarriles de México entregará la cesión de derechos a las familias de la colonia Bichara para iniciar la regularización de los predios a su favor.

Cuando se quiere, se puede...