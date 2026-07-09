CISE de la UAdeC conmemorará tres décadas de la Maestría en Economía Regional con coloquio académico

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Saltillo
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    CISE de la UAdeC conmemorará tres décadas de la Maestría en Economía Regional con coloquio académico
    El CISE de la UAdeC celebrará el 30 aniversario de la Maestría en Economía Regional con un coloquio académico el próximo 4 de septiembre. CORTESÍA

Egresados e investigadores compartirán estudios, experiencias y una obra editorial durante la jornada del 4 de septiembre

Con motivo del 30 aniversario de la Maestría en Economía Regional, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE), realizará el próximo 4 de septiembre de 2026 el Coloquio de Economía Regional ”Treinta años pensando en el territorio”, encuentro que reunirá a investigadores, docentes y egresados para analizar los desafíos y perspectivas del desarrollo territorial.

Las actividades se desarrollarán en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, de la Unidad Camporredondo, donde los participantes compartirán investigaciones, trayectorias académicas y experiencias profesionales vinculadas con la economía regional.

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El coloquio contempla la participación individual y colectiva de egresadas y egresados de la maestría, quienes presentarán trabajos de investigación enfocados en el análisis del territorio desde distintas perspectivas económicas, con el propósito de fortalecer el intercambio de conocimientos y promover el diálogo entre especialistas.

REUNIRÁ INVESTIGACIÓN, EXPERIENCIA Y REFLEXIÓN ACADÉMICA

Como parte del programa también se presentará el libro conmemorativo ”Estudios de Economía Regional Aplicada”, Volumen II, obra que reúne aportaciones derivadas del trabajo académico desarrollado por investigadores y egresados del posgrado.

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Asimismo, la jornada incluirá una conferencia magistral, la exposición de investigaciones realizadas por exalumnos y un encuentro de egresados, actividades que buscan reconocer la trayectoria de la Maestría en Economía Regional y su contribución a la formación de especialistas dedicados al estudio del desarrollo económico y territorial.

La Universidad Autónoma de Coahuila informó que las personas interesadas en conocer el programa completo del coloquio y los detalles del evento pueden consultar la página oficial de Facebook del Centro de Investigaciones Socioeconómicas.

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