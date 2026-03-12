Convoca UAdeC a seminario sobre economía regional

Saltillo
/ 12 marzo 2026
    Convoca UAdeC a seminario sobre economía regional
    Las sesiones serán en la Unidad Camporredondo; se busca analizar dinámicas y procesos económicos desde diferentes disciplinas. ESPECIAL

El ciclo de conferencias del CISE reunie a especialistas de distintas facultades para discutir temas de investigación económica y social

El Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila mantiene abierta la invitación para participar en el Seminario Permanente de Investigación sobre Economía Regional (SEPIER), un espacio académico que reúne a especialistas para analizar temas económicos y sociales desde distintas perspectivas.

Las sesiones se realizan los miércoles a las 10:00 horas en el Edificio S de la Unidad Camporredondo, y están dirigidas a estudiantes, docentes, investigadores y público interesado en temas de economía regional.

Como parte del programa, el 18 de marzo se presentará la conferencia “Caracterización de subcentros de empleo: una aproximación espacial”, a cargo del investigador del CISE Jhonny Naím Manríquez García.

Posteriormente, el 29 de abril, el historiador Carlos Recio Dávila, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC, abordará el tema “La llave de tierra adentro y otros imaginarios de Saltillo en su historia”.

El 13 de mayo se impartirá la charla “Cómo elaborar artículos de divulgación para prensa hoy”, presentada por Loyda E. Gil Noriega, colaboradora de la Dirección de Investigación y Posgrado de la universidad.

El ciclo concluirá el 27 de mayo con la conferencia “La transición hacia un nuevo orden económico mundial”, que estará a cargo del académico de la Facultad de Economía Arnoldo Ochoa Cortés.

El seminario está abierto, no es necesario contar con experiencia previa.
El seminario está abierto, no es necesario contar con experiencia previa. CORTESÍA

El seminario busca generar un espacio de discusión y aprendizaje continuo sobre economía regional, además de presentar investigaciones y enfoques metodológicos que permitan analizar dinámicas económicas desde distintas disciplinas.

Las personas interesadas pueden solicitar información al (844) 412 90 29 o (844) 412 11 13, escribir al correo cise@uadec.edu.mx o consultar la página de Facebook del Centro de Investigaciones Socioeconómicas.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

