Convoca UAdeC a seminario sobre economía regional

El Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila mantiene abierta la invitación para participar en el Seminario Permanente de Investigación sobre Economía Regional (SEPIER), un espacio académico que reúne a especialistas para analizar temas económicos y sociales desde distintas perspectivas.

Las sesiones se realizan los miércoles a las 10:00 horas en el Edificio S de la Unidad Camporredondo, y están dirigidas a estudiantes, docentes, investigadores y público interesado en temas de economía regional.

TE PUEDE INTERESAR: Invita UAdeC a estudiantes a participar en concurso fotográfico “Naturaleza a través de mis ojos”

Como parte del programa, el 18 de marzo se presentará la conferencia “Caracterización de subcentros de empleo: una aproximación espacial”, a cargo del investigador del CISE Jhonny Naím Manríquez García.

Posteriormente, el 29 de abril, el historiador Carlos Recio Dávila, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC, abordará el tema “La llave de tierra adentro y otros imaginarios de Saltillo en su historia”.

El 13 de mayo se impartirá la charla “Cómo elaborar artículos de divulgación para prensa hoy”, presentada por Loyda E. Gil Noriega, colaboradora de la Dirección de Investigación y Posgrado de la universidad.

El ciclo concluirá el 27 de mayo con la conferencia “La transición hacia un nuevo orden económico mundial”, que estará a cargo del académico de la Facultad de Economía Arnoldo Ochoa Cortés.