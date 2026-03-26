‘La justicia no se litiga en medios’: Miguel Mery, presidente del PJ de Coahuila; caso Karyna es por violencia familiar

En entrevista, el magistrado se refirió a al caso reciente en el que señalan que una mujer identificada como Karyna -que ha sido ampliamente difundido- de haber sido detenida presuntamente por violencia vicaria, señalando la importancia de que los procesos legales se mantengan dentro de los cauces institucionales.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup , reiteró que las decisiones del Poder Judicial en la entidad se toman con base en la ley, las evidencias y el debido proceso, particularmente en casos que han tenido presencia en redes sociales.

“Es un asunto muy mediatizado por una abogada, Wendy Pedrosa, y por otros abogados que están ahí entre las partes. A mí me parece muy inapropiado que ventilen sus casos y que tengan ese tipo de actitudes, que piensan presionar a la autoridad en eso. Nosotros no litigamos ni a través de los medios, ni admitimos justicia a través de las redes sociales”.

En ese sentido, hizo un llamado a la responsabilidad al momento de emitir o compartir información relacionada con procesos judiciales y puntualizó que la imputación es por violencia familiar.

“Entonces, que quede muy claro, y tengan cuidado también de los comentarios que hacen cuando imputan falsamente a alguien, porque eso es muy inapropiado y puede sustentar la comisión de un delito, para que luego no estén sintiéndose víctimas. Ojo con esto”.

Asimismo, subrayó que el actuar de jueces y autoridades se rige por principios de autonomía e imparcialidad.

“Porque nosotros no estamos sujetos a nada más que a la independencia, a la autonomía, a la imparcialidad, y a los hechos y a las evidencias que en el juicio se presenten”.

Respecto al caso en cuestión, aclaró que la imputación no corresponde a violencia vicaria, como se ha señalado en algunos espacios. “El juez imputó no por violencia vicaria; sino por violencia familiar. La modalidad psicológica, exactamente, por sustracción de menor”.

Añadió que, más allá del debate público, el enfoque del sistema judicial está en la protección de los menores involucrados.