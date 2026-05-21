Poste inclinado y encharcamientos afectan a peatones de la calle Aldama, en la Zona Centro de Saltillo

Un poste inclinado y constantes encharcamientos sobre la calle Aldama, entre la Benemérita Escuela Normal de Coahuila y Emilio Carranza, continúan generando afectaciones para peatones, estudiantes y personas que utilizan el transporte público en la zona centro de Saltillo. Durante un recorrido realizado en el lugar, comerciantes y personas que transitan diariamente por el sector señalaron que el poste lleva años en esas condiciones, sin que hasta ahora haya sido retirado o enderezado.

“Ese poste tiene muchísimo tiempo así, fácil, más de cinco años”, comentó uno de los comerciantes cercanos. En el sitio también se observó acumulación de agua derivada de las recientes lluvias. Aunque inicialmente se manejó como una posible fuga, habitantes de la zona explicaron que el problema ocurre cada vez que se presentan precipitaciones fuertes, debido al estancamiento que se forma. Las afectaciones son más visibles para estudiantes, peatones y usuarios del transporte público, ya que el agua invade parte de la banqueta y dificulta el paso, especialmente en horarios de mayor movimiento.

Al consultar al área de comunicación del Municipio de Saltillo sobre el poste inclinado, autoridades señalaron que la atención depende de la empresa propietaria de la infraestructura. “Si es poste de luz corresponde a CFE; si es poste de Telmex, le corresponde a Telmex”, indicaron. Añadieron que, de manera general, los postes de concreto suelen pertenecer a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que los de madera normalmente corresponden a empresas de telecomunicaciones. La Dirección del Distrito Centro informó además que revisará el caso para identificar a qué instancia corresponde emitir formalmente el reporte. Personal de la CFE explicó que los postes de la comisión normalmente son de concreto y cuentan con cables plateados descubiertos. En este caso, al tratarse de un poste de madera con cables negros, consideraron que probablemente no pertenece a la dependencia y recomendaron solicitar apoyo de Protección Civil mediante el 911 para realizar una inspección preventiva. Por su parte, personal de Telmex indicó que los postes de madera suelen pertenecer a la empresa y procedió a levantar un reporte para revisión en la zona. El caso también evidenció la confusión que existe entre la ciudadanía sobre a qué instancia corresponde reportar postes dañados o inclinados, especialmente cuando se trata de infraestructura compartida entre servicios eléctricos, telecomunicaciones y alumbrado. ¿Cómo identificar a quién reportar un poste? *Postes de concreto con cables plateados descubiertos: Generalmente pertenecen a CFE. Reporte al 071. Postes de madera con cables negros: Usualmente corresponden a compañías telefónicas o telecomunicaciones, como Telmex. Reporte al número de Telmex: *2222. Si existe riesgo inmediato: Puede solicitarse apoyo a Protección Civil mediante el 911.

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