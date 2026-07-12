Clausuran bar Excalibur durante operativo en bares del Centro de Saltillo

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad y verificar el cumplimiento de la normatividad en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegó un operativo nocturno en bares y cantinas de la Zona Centro, que concluyó con la clausura del bar Excalibur y la notificación de diversas observaciones a otros siete negocios.

El dispositivo fue implementado por instrucciones del alcalde Javier Díaz González y estuvo coordinado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, con la participación del director del Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides. En las labores también intervinieron inspectores de Protección Civil, Alcoholes y Desarrollo Urbano, además de elementos de la Policía Preventiva, el Grupo de Reacción Sureste y binomios caninos.

Durante la jornada fueron revisados ocho establecimientos: La Pre, Billar Eight Ball, Albaricci, Excalibur, Local, Lux, El Rincón del Bombón y La Movida, con el propósito de verificar que operen conforme a las disposiciones municipales en materia de seguridad, protección civil, licencias y orden público.

El establecimiento Excalibur fue el único que recibió una clausura, luego de que las autoridades detectaran diversas irregularidades. Protección Civil ordenó la suspensión de actividades por no contar con dictamen vigente, póliza de responsabilidad civil y por tener extintores vencidos. De manera adicional, la Dirección de Desarrollo Urbano aplicó la clausura por carecer de uso de suelo y licencia de funcionamiento, mientras que Justicia Cívica emitió una notificación por rebasar los límites permitidos de ruido. En el resto de los establecimientos inspeccionados se levantaron notificaciones para que corrijan diversas observaciones relacionadas con medidas de Protección Civil, licencias de funcionamiento, uso de suelo y control de ruido, con el fin de que regularicen su situación conforme a la normativa vigente.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que estos operativos buscan ofrecer condiciones más seguras para quienes acuden a bares y centros de convivencia, especialmente jóvenes y familias, además de prevenir riesgos y fortalecer el orden en este tipo de espacios. Añadió que las revisiones continuarán de manera permanente para verificar que los establecimientos cumplan con la ley, permanezcan libres de actividades ilícitas y ofrezcan entornos seguros para la población.