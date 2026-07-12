Clausuran bar Excalibur durante operativo en bares del Centro de Saltillo

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    Clausuran bar Excalibur durante operativo en bares del Centro de Saltillo
    Autoridades municipales inspeccionaron ocho bares y cantinas del Centro de Saltillo para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y funcionamiento. CORTESÍA

Autoridades municipales inspeccionaron ocho bares y cantinas del Centro; Excalibur fue clausurado por incumplir normas de Protección Civil y Desarrollo Urbano

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad y verificar el cumplimiento de la normatividad en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegó un operativo nocturno en bares y cantinas de la Zona Centro, que concluyó con la clausura del bar Excalibur y la notificación de diversas observaciones a otros siete negocios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sin-definicion-venta-de-alcohol-en-eventos-masivos-de-saltillo-CA22117621

El dispositivo fue implementado por instrucciones del alcalde Javier Díaz González y estuvo coordinado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, con la participación del director del Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides. En las labores también intervinieron inspectores de Protección Civil, Alcoholes y Desarrollo Urbano, además de elementos de la Policía Preventiva, el Grupo de Reacción Sureste y binomios caninos.

$!El Gobierno Municipal informó que los operativos de inspección continuarán de forma permanente para reforzar la seguridad y el orden en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.
El Gobierno Municipal informó que los operativos de inspección continuarán de forma permanente para reforzar la seguridad y el orden en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. CORTESÍA

Durante la jornada fueron revisados ocho establecimientos: La Pre, Billar Eight Ball, Albaricci, Excalibur, Local, Lux, El Rincón del Bombón y La Movida, con el propósito de verificar que operen conforme a las disposiciones municipales en materia de seguridad, protección civil, licencias y orden público.

$!Personal de Protección Civil, Desarrollo Urbano, Alcoholes y corporaciones de seguridad participaron en el operativo realizado en la Zona Centro de Saltillo.
Personal de Protección Civil, Desarrollo Urbano, Alcoholes y corporaciones de seguridad participaron en el operativo realizado en la Zona Centro de Saltillo. CORTESÍA

El establecimiento Excalibur fue el único que recibió una clausura, luego de que las autoridades detectaran diversas irregularidades. Protección Civil ordenó la suspensión de actividades por no contar con dictamen vigente, póliza de responsabilidad civil y por tener extintores vencidos. De manera adicional, la Dirección de Desarrollo Urbano aplicó la clausura por carecer de uso de suelo y licencia de funcionamiento, mientras que Justicia Cívica emitió una notificación por rebasar los límites permitidos de ruido.

En el resto de los establecimientos inspeccionados se levantaron notificaciones para que corrijan diversas observaciones relacionadas con medidas de Protección Civil, licencias de funcionamiento, uso de suelo y control de ruido, con el fin de que regularicen su situación conforme a la normativa vigente.

$!El bar Excalibur fue clausurado tras detectarse irregularidades en materia de Protección Civil, Desarrollo Urbano y exceso de ruido.
El bar Excalibur fue clausurado tras detectarse irregularidades en materia de Protección Civil, Desarrollo Urbano y exceso de ruido. CORTESÍA

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que estos operativos buscan ofrecer condiciones más seguras para quienes acuden a bares y centros de convivencia, especialmente jóvenes y familias, además de prevenir riesgos y fortalecer el orden en este tipo de espacios.

Añadió que las revisiones continuarán de manera permanente para verificar que los establecimientos cumplan con la ley, permanezcan libres de actividades ilícitas y ofrezcan entornos seguros para la población.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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