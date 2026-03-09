Coahuila: SNTE buscaría adaptar reforma de desconexión digital a docentes

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 9 marzo 2026
    Coahuila: SNTE buscaría adaptar reforma de desconexión digital a docentes
    Dirigente sindical afirma que docentes aún no están incluidos en la desconexión digital. CUARTOSCURO

El líder de la Sección 5 señaló que la medida aún no aplica para trabajadores de la educación, aunque destacó que se ha trabajado para reducir la carga de los docentes

Ante los cambios a la Ley Federal del Trabajo aprobados por diputados para garantizar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, el secretario general de la Sección 5 del SNTE, Everardo Padrón, señaló que el sindicato trabajará para que estas disposiciones puedan adaptarse también a la labor de los docentes y del personal educativo.

Cabe recordar que la reforma aprobada contempla que los trabajadores puedan abstenerse de responder mensajes o llamadas fuera de su jornada laboral. La medida también aplicaría durante periodos vacacionales, días festivos y permisos. La minuta fue enviada al Senado para su análisis, donde también deberá ser aprobada previo a su aplicación.

TE PUEDE INTERESAR: Tendrán alumnos de educación básica megapuente este fin de semana en Coahuila

Sin embargo, el dirigente sindical recordó que actualmente esta legislación no alcanza a los trabajadores de la educación, ya que se rigen bajo un esquema distinto dentro de la ley.

“Debemos recordar que por lo pronto eso aplica a los trabajadores del apartado A y que nosotros somos del apartado B, y que sí trabajaríamos para que se adaptara también a los compañeros en ese tenor”, expresó.

No obstante, Padrón recordó que ha habido gestiones por parte del sindicato con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Por ejemplo, explicó que el sindicato ha trabajado previamente en la reducción de cargas administrativas para los docentes, ante las quejas que surgieron en años recientes por el número de programas y reportes que debían atender, además de impartir clases.

“Hemos trabajado sobre la cuestión de la descarga administrativa. Hubo un tiempo en el que los compañeros se sintieron abrumados porque, aparte de impartir la enseñanza, estaban con programas adicionales. Se tuvo una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Pública y se hizo como respuesta una descarga administrativa bastante amplia, de tal manera que de lo que tenían proyectado se hizo una disminución de cerca del 60% de lo que se tenía”, señaló.

El dirigente indicó que el sindicato mantendrá el análisis sobre la posible aplicación de la desconexión digital en el sector educativo, aunque también se deberá considerar la responsabilidad que mantienen los docentes con la comunidad escolar.

“Los compañeros son muy responsables y en esta responsabilidad que tienen ellos siempre velan por la comunidad educativa en la que están”, dijo.

Sobre otro tema relacionado con el uso de tecnología en las aulas, durante el Foro Nacional “Más allá de las pantallas”, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, planteó la necesidad de regular o incluso prohibir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan en Arteaga por fraudes en renta de cabañas con inteligencia artificial

Al respecto, Padrón señaló que el dispositivo puede ser una herramienta educativa, pero también un distractor si no se utiliza con fines académicos. Por ello consideró que el uso de teléfonos en las aulas podría permitirse únicamente cuando forme parte de una actividad didáctica dirigida por el maestro.

“Nuestra posición es que el celular es una herramienta que tiene diversas vías, pero nuestra postura en este momento es que el trabajador de la educación, el maestro, tenga la posibilidad de poder tener su actividad educativa sin las interrupciones del mismo”, comentó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Reforma Laboral
trabajadores

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SNTE

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)
true

POLITICÓN: Caso Lady Relojes: Fiscalía de Coahuila, tras la pista de una red criminal con base en Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno presentará un acuerdo con plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para implementar medidas que permitan combatir la violencia digital, especialmente aquella dirigida contra las mujeres.

Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook y TikTok para combatir violencia contra las mujeres
El llamado surge tras el rescate de un grupo de jóvenes que no logró descender antes de que anocheciera.

Coahuila: llaman a extremar precauciones en la sierra ante cambios climáticos y extravíos
Organizadoras y participantes impulsaron este primer torneo enfocado en el ajedrez femenil en Coahuila.

Histórico: organizan en Saltillo el primer torneo de ajedrez en Coahuila hecho por y para mujeres
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Noem fue destituida poco después de que aparentemente cruzara una de las pocas líneas rojas de la Casa Blanca de Trump: pareció delegar la responsabilidad de sus propios problemas políticos a la Casa Blanca.

Kristi Noem resistió escándalos y controversias, luego cruzó una línea roja de Trump