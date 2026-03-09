Coahuila: SNTE buscaría adaptar reforma de desconexión digital a docentes

Ante los cambios a la Ley Federal del Trabajo aprobados por diputados para garantizar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, el secretario general de la Sección 5 del SNTE, Everardo Padrón, señaló que el sindicato trabajará para que estas disposiciones puedan adaptarse también a la labor de los docentes y del personal educativo.

Cabe recordar que la reforma aprobada contempla que los trabajadores puedan abstenerse de responder mensajes o llamadas fuera de su jornada laboral. La medida también aplicaría durante periodos vacacionales, días festivos y permisos. La minuta fue enviada al Senado para su análisis, donde también deberá ser aprobada previo a su aplicación.

Sin embargo, el dirigente sindical recordó que actualmente esta legislación no alcanza a los trabajadores de la educación, ya que se rigen bajo un esquema distinto dentro de la ley.

“Debemos recordar que por lo pronto eso aplica a los trabajadores del apartado A y que nosotros somos del apartado B, y que sí trabajaríamos para que se adaptara también a los compañeros en ese tenor”, expresó.

No obstante, Padrón recordó que ha habido gestiones por parte del sindicato con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Por ejemplo, explicó que el sindicato ha trabajado previamente en la reducción de cargas administrativas para los docentes, ante las quejas que surgieron en años recientes por el número de programas y reportes que debían atender, además de impartir clases.

“Hemos trabajado sobre la cuestión de la descarga administrativa. Hubo un tiempo en el que los compañeros se sintieron abrumados porque, aparte de impartir la enseñanza, estaban con programas adicionales. Se tuvo una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Pública y se hizo como respuesta una descarga administrativa bastante amplia, de tal manera que de lo que tenían proyectado se hizo una disminución de cerca del 60% de lo que se tenía”, señaló.

El dirigente indicó que el sindicato mantendrá el análisis sobre la posible aplicación de la desconexión digital en el sector educativo, aunque también se deberá considerar la responsabilidad que mantienen los docentes con la comunidad escolar.

“Los compañeros son muy responsables y en esta responsabilidad que tienen ellos siempre velan por la comunidad educativa en la que están”, dijo.

Sobre otro tema relacionado con el uso de tecnología en las aulas, durante el Foro Nacional “Más allá de las pantallas”, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, planteó la necesidad de regular o incluso prohibir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar.

Al respecto, Padrón señaló que el dispositivo puede ser una herramienta educativa, pero también un distractor si no se utiliza con fines académicos. Por ello consideró que el uso de teléfonos en las aulas podría permitirse únicamente cuando forme parte de una actividad didáctica dirigida por el maestro.

“Nuestra posición es que el celular es una herramienta que tiene diversas vías, pero nuestra postura en este momento es que el trabajador de la educación, el maestro, tenga la posibilidad de poder tener su actividad educativa sin las interrupciones del mismo”, comentó.