Coahuila Motors revoluciona el mercado en Saltillo con la llegada de Leapmotor y la nueva B10

La industria automotriz en la capital coahuilense vive una jornada clave en su proceso de evolución tecnológica. Coahuila Motors oficializó la incorporación de la marca asiática Leapmotor a su catálogo de vehículos, marcando un paso estratégico en la región con la presentación formal y llegada a piso de venta de su primer modelo disponible: la B10.

En entrevista, Eduardo Martínez y Morales, director general de Coahuila Motors, destacó la trascendencia de este acontecimiento para los consumidores locales, subrayando que el arribo de la firma no solo expande el portafolio del grupo distribuidor, sino que introduce un concepto de movilidad que no estaba presente en la zona.

“Hoy es un día muy importante porque traemos a Saltillo no solamente un modelo más, que es el B10, sino que estamos trayendo una marca adicional al clúster de Stellantis. Es un momento muy importante para nosotros porque con este modelo llegamos con una tecnología que no teníamos o que no existía”, expresó Martínez y Morales.

El directivo detalló el funcionamiento de la ingeniería detrás de la B10, clasificada dentro del esquema de los “ultra-híbridos”. A diferencia de un vehículo híbrido convencional —donde el motor de combustión y el sistema eléctrico trabajan conjuntamente para impulsar las ruedas—, en este desarrollo la tracción es completamente eléctrica.

“En los ultra-híbridos utilizas un movimiento solo de energía eléctrica y la gasolina la usas para producir la energía que necesita el coche, como si trajera una planta de luz que genera la energía que requiere. Es mucho más eficiente, es mucho más de bajo costo el mantenimiento y bajamos las emisiones de igual forma”, explicó.

En el apartado económico, Martínez y Morales indicó que la simplicidad del sistema permite ofrecer un costo más accesible. La B10 inicia en los 575,000 pesos, y adelantó que para finales de año se integrarán dos modelos adicionales para cubrir distintos segmentos.

Finalmente, resaltó la certeza para los compradores al contar con el respaldo de Stellantis y el soporte de Mopar en servicios y refacciones, además de planes de crédito especializados.