Coahuila Motors revoluciona el mercado en Saltillo con la llegada de Leapmotor y la nueva B10

Coahuila Motors revoluciona el mercado en Saltillo con la llegada de Leapmotor y la nueva B10

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Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

La distribuidora incorpora a su oferta la B10, un modelo con tracción eléctrica y tecnología “ultra-híbrida” a un precio altamente competitivo

Saltillo
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La industria automotriz en la capital coahuilense vive una jornada clave en su proceso de evolución tecnológica. Coahuila Motors oficializó la incorporación de la marca asiática Leapmotor a su catálogo de vehículos, marcando un paso estratégico en la región con la presentación formal y llegada a piso de venta de su primer modelo disponible: la B10.

$!La B10 de Leapmotor llega a Saltillo de la mano de Coahuila Motors, con una propuesta de movilidad basada en tecnología eléctrica. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ
La B10 de Leapmotor llega a Saltillo de la mano de Coahuila Motors, con una propuesta de movilidad basada en tecnología eléctrica. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ

En entrevista, Eduardo Martínez y Morales, director general de Coahuila Motors, destacó la trascendencia de este acontecimiento para los consumidores locales, subrayando que el arribo de la firma no solo expande el portafolio del grupo distribuidor, sino que introduce un concepto de movilidad que no estaba presente en la zona.

$!Eduardo Martínez y Morales, director general de Coahuila Motors, presentó oficialmente la llegada de Leapmotor a Saltillo.
Eduardo Martínez y Morales, director general de Coahuila Motors, presentó oficialmente la llegada de Leapmotor a Saltillo.

“Hoy es un día muy importante porque traemos a Saltillo no solamente un modelo más, que es el B10, sino que estamos trayendo una marca adicional al clúster de Stellantis. Es un momento muy importante para nosotros porque con este modelo llegamos con una tecnología que no teníamos o que no existía”, expresó Martínez y Morales.

$!El modelo B10 representa la incursión de Leapmotor en Saltillo, con una propuesta de movilidad que combina energía eléctrica y generación mediante combustible.
El modelo B10 representa la incursión de Leapmotor en Saltillo, con una propuesta de movilidad que combina energía eléctrica y generación mediante combustible.

El directivo detalló el funcionamiento de la ingeniería detrás de la B10, clasificada dentro del esquema de los “ultra-híbridos”. A diferencia de un vehículo híbrido convencional —donde el motor de combustión y el sistema eléctrico trabajan conjuntamente para impulsar las ruedas—, en este desarrollo la tracción es completamente eléctrica.

$!Coahuila Motors amplía su catálogo con la incorporación de Leapmotor, firma asiática que llega al mercado de Saltillo con la B10.
Coahuila Motors amplía su catálogo con la incorporación de Leapmotor, firma asiática que llega al mercado de Saltillo con la B10.

“En los ultra-híbridos utilizas un movimiento solo de energía eléctrica y la gasolina la usas para producir la energía que necesita el coche, como si trajera una planta de luz que genera la energía que requiere. Es mucho más eficiente, es mucho más de bajo costo el mantenimiento y bajamos las emisiones de igual forma”, explicó.

$!El equipo de Coahuila Motors da la bienvenida a Leapmotor en Saltillo con una propuesta de movilidad eléctrica y tecnología “ultra-híbrida”.
El equipo de Coahuila Motors da la bienvenida a Leapmotor en Saltillo con una propuesta de movilidad eléctrica y tecnología “ultra-híbrida”.

En el apartado económico, Martínez y Morales indicó que la simplicidad del sistema permite ofrecer un costo más accesible. La B10 inicia en los 575,000 pesos, y adelantó que para finales de año se integrarán dos modelos adicionales para cubrir distintos segmentos.

$!La B10 es el primer vehículo de Leapmotor disponible en piso de venta de Coahuila Motors en Saltillo.
La B10 es el primer vehículo de Leapmotor disponible en piso de venta de Coahuila Motors en Saltillo.

Finalmente, resaltó la certeza para los compradores al contar con el respaldo de Stellantis y el soporte de Mopar en servicios y refacciones, además de planes de crédito especializados.

$!La llegada de Leapmotor a Saltillo cuenta con el soporte de Mopar para servicios y refacciones.
La llegada de Leapmotor a Saltillo cuenta con el soporte de Mopar para servicios y refacciones.

“Seguimos trabajando en Coahuila Motors, en la familia Martínez, por traer vehículos y productos de calidad e innovación para los saltillenses, que se lo merecen”, concluyó.

$!La B10 incorpora un sistema de propulsión en el que la tracción es completamente eléctrica y la gasolina funciona como generador de energía.
La B10 incorpora un sistema de propulsión en el que la tracción es completamente eléctrica y la gasolina funciona como generador de energía.
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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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