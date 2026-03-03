Coahuila: Reconoce UAdeC excelencia docente y trayectoria de egresados con la Medalla ‘Dr. Mariano Narváez González’ 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación Unidad Sureste (CUS), entregó la Medalla al Mérito Académico “Dr. Mariano Narváez González” 2026, máximo reconocimiento que distingue la trayectoria de docentes de Educación Superior y Media Superior, así como de egresadas y egresados sobresalientes de la institución. La ceremonia se realizó en el Auditorio de la Escuela Superior de Música, con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; y el secretario general de la CUS, Víctor Cobos Martínez, acompañados por consejeros universitarios, directivos, funcionariado e invitados especiales. TE PUEDE INTERESAR: Arranca colecta 2026 de la Cruz Roja en Coahuila; entregan ambulancias y apoyos a delegaciones RECONOCIMIENTO A LA DISCIPLINA Y VOCACIÓN ACADÉMICA En su mensaje de bienvenida, la coordinadora de la Unidad Sureste subrayó que la medalla reconoce a quienes han demostrado que la excelencia académica no es fruto del azar, sino resultado de disciplina, investigación constante y compromiso ético.

Detalló que las y los aspirantes fueron postulados por sus respectivas unidades académicas y evaluados por un comité integrado por nueve docentes e investigadores, quienes analizaron los perfiles en siete áreas del conocimiento: Salud, Derecho, Económico-Administrativa, Exactas y Naturales, Ingeniería y Arquitectura, Sociales y Humanidades. Hernández Martínez exhortó a las y los galardonados a asumir este logro como un impulso para enfrentar nuevos retos profesionales y continuar aportando al desarrollo de la Universidad, la región y el país. PERFIL DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO Por su parte, el rector destacó que quienes reciben la medalla representan el perfil de liderazgo académico que la institución proyecta: profesionistas comprometidos con su entorno y con el estudiantado en el centro de cada decisión. Reconoció el fortalecimiento del mecanismo de evaluación por parte de la Coordinación de Unidad Sureste y afirmó que valorar la trayectoria y premiar el esfuerzo envía un mensaje claro sobre los principios de la “casa de los lobos”.

Pimentel Martínez señaló que actualmente la UAdeC atiende a más de 48 mil estudiantes, consolidándose como la primera opción de Educación Superior en la entidad y manteniendo un crecimiento sostenido por segundo año consecutivo. GALARDONADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR En la categoría de Docentes de Educación Superior fueron distinguidos: ⦿ En Ingeniería y Arquitectura, el Dr. Jesús Salvador Luna Álvarez, de la Facultad de Ingeniería. ⦿ En Salud, el Dr. Daniel Sifuentes Leura, de la Facultad de Enfermería y Nutrición. ⦿ En Ciencias Exactas y Naturales, la Dra. Antonia Martínez Luévanos, de la Facultad de Ciencias Químicas. ⦿ En Ciencias Sociales, la Dra. Claudia Yudith Reyna Tejada, de la Facultad de Trabajo Social. ⦿ En Humanidades, el Dr. Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles, de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades. ⦿ En Derecho, el Dr. Luis Efrén Ríos Vega, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. ⦿ En Educación Media Superior fue reconocida la Mtra. Beatriz Adriana Flores López, del Instituto de Ciencias y Humanidades.

En la categoría de Exalumnos de Licenciatura, los ganadores fueron: Daniela Adriano Martínez (Salud); Dirce Sihomara Gómez Galicia (Exactas y Naturales); Fátima Fabiola Velázquez Vélez (Sociales); Daniela Alejandra Ibarra Torres (Humanidades); Juan Jaime Flores Aguirre (Económico-Administrativa) y Fernanda Grisel Godínez Varela (Derecho). LEGADO UNIVERSITARIO VISIONARIO La medalla honra la memoria del ilustre académico Mariano Narváez González, médico, músico, matemático y políglota, fundador de escuelas como Ingeniería Civil, Arquitectura y Economía dentro de la UAdeC, recordado por su visión educativa y su legado en Coahuila. Durante el acto también se realizó la toma de protesta de las nuevas mesas directivas de las academias de Investigación, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Humanidades, Comunicación y Matemáticas e Informática de la Unidad Sureste para el periodo 2026-2028.

