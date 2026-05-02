Colapsa pared y aplasta a albañil en obra al sur de Saltillo

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    Colapsa pared y aplasta a albañil en obra al sur de Saltillo
    Paramédicos de Cruz Roja trasladaron al lesionado al Hospital Universitario al presentar insensibilidad y debilidad en brazos y piernas tras el derrumbe. ULISES MARTÍNEZ

Un trabajador de la construcción resultó con insensibilidad en brazos y piernas luego de que una dala y parte de una pared colapsaran sobre él mientras laboraba en una obra de la colonia Burócratas del Estado

A un día de conmemorarse el Día del Albañil, un trabajador de la construcción resultó lesionado tras quedar atrapado debajo de una dala (un elemento de construcción hecho generalmente de concreto reforzado con varilla que sirve para amarrar, reforzar y distribuir el peso de los muros, y parte de una pared que colapsó mientras realizaba labores en una obra al sur de Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 11:30 de la mañana en el cruce de las calles María Sifuentes y Vicente Rangel, en la colonia Burócratas del Estado, donde vecinos del sector se percataron de lo ocurrido y acudieron de inmediato para auxiliar al afectado.

$!El colapso de una dala y parte de una pared dejó atrapado por varios minutos a un albañil que trabajaba en una construcción de la colonia Burócratas del Estado.
El colapso de una dala y parte de una pared dejó atrapado por varios minutos a un albañil que trabajaba en una construcción de la colonia Burócratas del Estado. ULISES MARTÍNEZ
https://vanguardia.com.mx/coahuila/trabajadores-de-bacheo-recorrieron-25-colonias-de-ramos-arizpe-en-el-mes-de-abril-JE20426708
$!Vecinos del sector fueron los primeros en auxiliar al trabajador y retiraron escombros para liberarlo antes del arribo de los cuerpos de emergencia.
Vecinos del sector fueron los primeros en auxiliar al trabajador y retiraron escombros para liberarlo antes del arribo de los cuerpos de emergencia. ULISES MARTÍNEZ

El lesionado fue identificado como Isidro Israel Villegas, de 45 años, quien se encontraba trabajando cuando de manera repentina la dala y una porción de un muro de aproximadamente dos metros se vinieron abajo y cayeron sobre sus piernas, dejándolo atrapado durante varios minutos.

Fueron habitantes de la zona quienes se movilizaron rápidamente para retirar los escombros y lograr liberarlo, mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911.

Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron la atención prehospitalaria al albañil. Aunque el hombre logró permanecer sentado, presentaba insensibilidad y falta de fuerza en brazos y piernas, por lo que se determinó su traslado al Hospital Universitario.

Al sitio también acudió personal del Cuerpo de Bomberos tras el reporte de una persona atrapada; sin embargo, a su llegada el trabajador ya había sido rescatado por los vecinos, por lo que procedieron a colaborar en la revisión de riesgos en la construcción.

Finalmente, los rescatistas acordonaron el área y colocaron cinta de seguridad para impedir el ingreso al inmueble, además de dar aviso a Protección Civil para que realice una valoración estructural y determine las condiciones de seguridad de la obra.

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