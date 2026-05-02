Trabajadores de bacheo recorrieron 25 colonias de Ramos Arizpe, en el mes de abril

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante el mes de abril, autoridades municipales intensificaron las labores de mantenimiento vial en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones que abarcaron más de 25 colonias y zonas de alta circulación. Entre los puntos atendidos en Ramos Arizpe se encuentran Lázaro Cárdenas, La Estación, Jardines de Analco, Las Tenerías, Anacahuita, Valle Poniente, Eulalio Gutiérrez, Rincón del Valle, Manantiales, Guanajuato de Arriba, La Esmeralda, Parajes de Los Pinos, Blanca Esthela, Zona Centro, Fidel Velázquez y Valle de Los Pinos, entre otros.

Las acciones forman parte de una estrategia permanente enfocada en atender reportes ciudadanos, priorizando vialidades con mayor deterioro y flujo vehicular, así como puntos clave para la movilidad. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el estado de las calles representa una de las principales preocupaciones de la población, por lo que su administración ha puesto énfasis en dar resultados constantes.

“El objetivo no es atender de manera aislada, sino mejorar la movilidad con orden, continuidad y resultados visibles”, expresó el Edil. Con estas labores, el municipio busca fortalecer la conectividad urbana y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la ciudad.

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