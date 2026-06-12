Incendio consume transporte de personal tras presunta falla en Saltillo

Un camión de personal que transportaba trabajadores de la empresa Stellantis fue consumido por un incendio la noche de ayer jueves sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.

Los pasajeros lograron descender de la unidad antes de que el fuego se propagara. El vehículo, perteneciente a la línea Traxión, circulaba por dicha vialidad y, metros antes de llegar al cruce con el bulevar Antonio Cárdenas, presentó una falla eléctrica que derivó en un cortocircuito. De acuerdo con los reportes, el incendio comenzó en la parte frontal de la unidad, por lo que el operador detuvo la marcha y pidió a los pasajeros que descendieran.