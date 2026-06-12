Incendio consume transporte de personal tras presunta falla en Saltillo

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    Incendio consume transporte de personal tras presunta falla en Saltillo
    Pasajeros de un autobús de la línea Traxión lograron descender de la unidad segundos antes de que las llamas se extendieran, luego de que el operador detectara humo y detuviera la marcha cerca del cruce con el bulevar Antonio Cárdenas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los trabajadores que viajaban en el camión de personal lograron descender de la unidad de manera oportuna tras detectarse el inicio del incendio

Un camión de personal que transportaba trabajadores de la empresa Stellantis fue consumido por un incendio la noche de ayer jueves sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.

Los pasajeros lograron descender de la unidad antes de que el fuego se propagara. El vehículo, perteneciente a la línea Traxión, circulaba por dicha vialidad y, metros antes de llegar al cruce con el bulevar Antonio Cárdenas, presentó una falla eléctrica que derivó en un cortocircuito. De acuerdo con los reportes, el incendio comenzó en la parte frontal de la unidad, por lo que el operador detuvo la marcha y pidió a los pasajeros que descendieran.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rina-termina-en-disparos-de-arma-de-fuego-en-saltillo-OC21325649

Uno de los trabajadores intentó controlar el fuego utilizando un extintor; sin embargo, el equipo no funcionó, por lo que las llamas consumieron por completo el autobús. Imágenes del incidente fueron difundidas a través de redes sociales.

$!El incidente generó afectaciones a la circulación vehicular en la zona, luego de que Tránsito Municipal cerrara la lateral del bulevar Emilio Arizpe de la Maza y desviara el flujo hacia Prolongación Urdiñola.
El incidente generó afectaciones a la circulación vehicular en la zona, luego de que Tránsito Municipal cerrara la lateral del bulevar Emilio Arizpe de la Maza y desviara el flujo hacia Prolongación Urdiñola. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes realizaron labores para sofocar el siniestro. No se reportaron personas lesionadas, aunque las autoridades informaron que las pérdidas materiales aún no han sido cuantificadas.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el cierre de la lateral del bulevar Emilio Arizpe de la Maza y desviaron la circulación hacia el norte por Prolongación Urdiñola. Tras el incidente, los trabajadores fueron trasladados en otra unidad de la misma empresa al parque industrial Derramadero para continuar con su jornada laboral.

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