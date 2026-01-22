¿Qué tiendas quieren los saltillenses en 2026? Zara y Chedraui encabezan preferencias

El resto de las respuestas se distribuyó entre restaurantes, tiendas especializadas y opciones de entretenimiento, además de comentarios en tono irónico que también evidencian la percepción ciudadana sobre la saturación de ciertos giros en la ciudad.

La dinámica generó más de 150 respuestas, entre las cuales sobresalieron las tiendas del grupo Inditex, particularmente Zara, que acumuló 25 votos, colocándose como la marca más solicitada. En segundo lugar apareció la cadena de autoservicio Chedraui, con 21 menciones, reflejando el interés por ampliar la oferta comercial en este segmento.

Con el crecimiento comercial que ha registrado Saltillo en los últimos años, la expectativa por la llegada de nuevas marcas continúa entre la ciudadanía. En este contexto, VANGUARDIA consultó a sus lectores y seguidores en redes sociales sobre qué tienda o establecimiento les gustaría que arribara a la capital de Coahuila en 2026.

Entre los comentarios individuales, Ramos Barrientos señaló su interés en la llegada de The Cheesecake Factory, mientras que Adrián Martínez mencionó a Louis Vuitton como una marca que le gustaría ver en Saltillo, aunque difícilmente será posible.

Por su parte, Karyan Moreno sugirió la tienda Marshall, a lo que otros usuarios respondieron que dicho establecimiento aún existe en la ciudad. En contraste, algunos comentarios se emitieron en tono sarcástico, proponiendo “un Oxxo” o incluso “una tienda china”, al considerar que ya existen demasiados comercios de este tipo en la capital.

Luego de que varios usuarios insistieran en la llegada de Chedraui, Michelle María CF respondió desde la Ciudad de México: “Y acá en CDMX queremos un HEB, hay muchos Chedraui acá. Les cambiamos uno”, comentario que generó reacciones entre los participantes.

Más allá de las tiendas, algunos lectores expresaron interés en espacios de entretenimiento a gran escala. Gs Ldgs propuso la instalación de un Bosque Mágico o un Six Flags, mientras que otros coincidieron en la necesidad de contar con más librerías, como lo expresaron Manuel Alejandro y Ana Laura Corpus.

En cuanto a tiendas especializadas, April Soto mencionó Bath & Body Works, y Laila Castillo señaló a IKEA como una de las marcas que le gustaría ver en Saltillo. En el rubro gastronómico, Rebs Rodríguez destacó La Casa de Toño.

Algunos comentarios reflejaron una postura crítica sobre la proliferación de comercios. Jessu P. Granados señaló que, más allá de nuevas tiendas, “lo que hace falta es un buen parque de diversiones; tiendas ya hay demasiadas, y también un buen transporte, o que ya vayan viendo lo de un metro o algo”.

De igual forma, varios usuarios solicitaron el regreso de marcas que en el pasado operaron en Saltillo y cerraron por distintas razones, como Sears, IHOP, Popeyes y Wendy’s, o Conasupo, apelando a un modelo que en su momento fue clave para el abasto popular.

Entre las respuestas que se repitieron con mayor frecuencia, más de cinco personas pidieron la llegada de In-N-Out Burger, cadena de comida rápida con fuerte presencia en Estados Unidos. Asimismo, más de cinco usuarios mencionaron a Fantasías Miguel, mercería que incluso tenía previsto instalarse en diciembre del año pasado en la calle Victoria, junto a la zapatería Moderna.

La consulta refleja no solo el interés por nuevas marcas, sino también las expectativas y prioridades de los saltillenses, quienes combinan el deseo de mayor oferta comercial con la necesidad de mejores espacios de recreación y servicios urbanos.