¿Qué tiendas quieren los saltillenses en 2026? Zara y Chedraui encabezan preferencias

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 enero 2026
    ¿Qué tiendas quieren los saltillenses en 2026? Zara y Chedraui encabezan preferencias
    Zara y Chedraui encabezaron las preferencias ciudadanas, seguidas por marcas de entretenimiento, gastronomía y tiendas especializadas. FOTO: CORTESÍA

A través de redes sociales, VANGUARDIA consultó a sus lectores sobre qué tiendas les gustaría que llegaran a Saltillo en 2026. Entre más de 150 respuestas destacaron marcas de moda, autoservicio, restaurantes, librerías y hasta parques de diversiones

Con el crecimiento comercial que ha registrado Saltillo en los últimos años, la expectativa por la llegada de nuevas marcas continúa entre la ciudadanía. En este contexto, VANGUARDIA consultó a sus lectores y seguidores en redes sociales sobre qué tienda o establecimiento les gustaría que arribara a la capital de Coahuila en 2026.

La dinámica generó más de 150 respuestas, entre las cuales sobresalieron las tiendas del grupo Inditex, particularmente Zara, que acumuló 25 votos, colocándose como la marca más solicitada. En segundo lugar apareció la cadena de autoservicio Chedraui, con 21 menciones, reflejando el interés por ampliar la oferta comercial en este segmento.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención, Coahuila! Frentes fríos 30 y 31 ocasionarán la tercera tormenta invernal en la región

El resto de las respuestas se distribuyó entre restaurantes, tiendas especializadas y opciones de entretenimiento, además de comentarios en tono irónico que también evidencian la percepción ciudadana sobre la saturación de ciertos giros en la ciudad.

Entre los comentarios individuales, Ramos Barrientos señaló su interés en la llegada de The Cheesecake Factory, mientras que Adrián Martínez mencionó a Louis Vuitton como una marca que le gustaría ver en Saltillo, aunque difícilmente será posible.

Por su parte, Karyan Moreno sugirió la tienda Marshall, a lo que otros usuarios respondieron que dicho establecimiento aún existe en la ciudad. En contraste, algunos comentarios se emitieron en tono sarcástico, proponiendo “un Oxxo” o incluso “una tienda china”, al considerar que ya existen demasiados comercios de este tipo en la capital.

Luego de que varios usuarios insistieran en la llegada de Chedraui, Michelle María CF respondió desde la Ciudad de México: “Y acá en CDMX queremos un HEB, hay muchos Chedraui acá. Les cambiamos uno”, comentario que generó reacciones entre los participantes.

Más allá de las tiendas, algunos lectores expresaron interés en espacios de entretenimiento a gran escala. Gs Ldgs propuso la instalación de un Bosque Mágico o un Six Flags, mientras que otros coincidieron en la necesidad de contar con más librerías, como lo expresaron Manuel Alejandro y Ana Laura Corpus.

En cuanto a tiendas especializadas, April Soto mencionó Bath & Body Works, y Laila Castillo señaló a IKEA como una de las marcas que le gustaría ver en Saltillo. En el rubro gastronómico, Rebs Rodríguez destacó La Casa de Toño.

Algunos comentarios reflejaron una postura crítica sobre la proliferación de comercios. Jessu P. Granados señaló que, más allá de nuevas tiendas, “lo que hace falta es un buen parque de diversiones; tiendas ya hay demasiadas, y también un buen transporte, o que ya vayan viendo lo de un metro o algo”.

De igual forma, varios usuarios solicitaron el regreso de marcas que en el pasado operaron en Saltillo y cerraron por distintas razones, como Sears, IHOP, Popeyes y Wendy’s, o Conasupo, apelando a un modelo que en su momento fue clave para el abasto popular.

Entre las respuestas que se repitieron con mayor frecuencia, más de cinco personas pidieron la llegada de In-N-Out Burger, cadena de comida rápida con fuerte presencia en Estados Unidos. Asimismo, más de cinco usuarios mencionaron a Fantasías Miguel, mercería que incluso tenía previsto instalarse en diciembre del año pasado en la calle Victoria, junto a la zapatería Moderna.

La consulta refleja no solo el interés por nuevas marcas, sino también las expectativas y prioridades de los saltillenses, quienes combinan el deseo de mayor oferta comercial con la necesidad de mejores espacios de recreación y servicios urbanos.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Encuestas
Redes sociales
Tiendas De Autoservicio

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se ven en la 4T proyectados

Se ven en la 4T proyectados
true

Ofrece México 37 tributos a Trump, pero los cárteles son como una hidra
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
El sujeto fue vinculado a proceso en una audiencia a puerta cerrada.

Enfermero del ISSSTE violó a su hijastra durante seis años, en Saltillo
“Pero es una tragedia personal, no nacional ni mundial. Es totalmente diferente cuando el Presidente de Estados Unidos está en sundowning: un Presidente rodeado de aduladores malignos que le dicen lo que quiere oÌr y le dan rienda suelta a todos sus caprichos, por muy destructivos que sean”, indicó.

Afirma Premio Nobel que Trump ha perdido el sentido de la realidad
El venado cola blanca tejano es una de las especies más valoradas en la cacería regulada.

Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa
Ratcliffe ha sido señalado como el impulsor de las acciones de sabotaje y el reclutamiento de fuentes que permitieron el seguimiento en tiempo real de los movimientos de Maduro

La captura de Maduro muestra la nueva estrategia de la CIA en América Latina