Colectivos anuncian marcha del Día Internacional de la Mujer en Saltillo

La página de Facebook “Marcha Feminista 8M 2026 Saltillo” publicó la noche del domingo la imagen oficial de la convocatoria, en la que se informa que el punto de salida será la explanada del Instituto Tecnológico de Saltillo a las 16:00 horas. El recorrido concluirá con una concentración en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, en la zona centro de la ciudad.

A través de redes sociales se anunció la convocatoria para la marcha feminista del 8 de marzo de 2026 en Saltillo . Como cada año, la movilización se realizará en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de visibilizar las demandas contra la violencia de género y exigir justicia.

“En Saltillo resistimos desde lo colectivo, desde el cuidado y desde la memoria. Este 8 de marzo marchamos para recordar que seguimos aquí, que nuestra presencia es política y que la vida de las mujeres se sostiene en red”, señalaron en el mensaje difundido.

En los últimos años, miles de mujeres han salido a las calles en esta fecha tanto en Saltillo como en distintas ciudades del país, en movilizaciones encabezadas en muchos casos por familias de víctimas de feminicidio, considerado la expresión más extrema de violencia contra las mujeres.

De acuerdo con información de la Fiscalía, los feminicidios en Coahuila registraron una reducción del 55 por ciento en comparación con el año anterior. Hasta mediados de diciembre de 2025 se habían contabilizado nueve casos en el estado; sin embargo, no se reportó una ausencia total de casos y otras formas de agresión, como la violencia familiar, mantienen a la entidad entre las que registran mayor número de incidentes.

Ante este panorama, colectivas y mujeres han tomado de manera constante las principales calles de la ciudad para exigir un alto a la violencia, una acción que volverán a realizar el próximo 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.