Colegio San José: ‘Seguir formando buenos cristianos y virtuosos ciudadanos’

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Saltillo
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    Colegio San José: ‘Seguir formando buenos cristianos y virtuosos ciudadanos’
    El presbítero Luis Fernando Morales, director general de los colegios diocesanos, y el presbítero Manuel Rodolfo Escobedo Díaz de León, director del Colegio San José, recibieron la Presea Saltillo 2026 en representación de la institución. HOMERO SÁNCHEZ

La institución educativa fue distinguida con la Presea Saltillo 2026 en la categoría Institucional por su aportación a la formación de generaciones de estudiantes y su crecimiento académico

En el marco del aniversario de la ciudad, el Colegio San José recibió la Presea Saltillo 2026 en la categoría Institucional, reconocimiento que distingue la trayectoria de organizaciones cuya labor ha contribuido al desarrollo de la comunidad saltillense.

La institución fue galardonada durante la sesión solemne de Cabildo celebrada por el 449 aniversario de la ciudad, donde se destacó su aportación a la educación y la formación integral de miles de estudiantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/distingue-saltillo-a-sus-referentes-de-trayectoria-y-servicio-colegio-san-jose-luis-arizpe-y-carlos-de-la-pena-recibieron-la-presea-2026-EF22416310

Al recibir la presea, el presbítero Luis Fernando Morales Perales, director general de los colegios diocesanos, afirmó que el reconocimiento representa un compromiso para continuar fortaleciendo la misión educativa de la institución.

“En esta noche no basta la elocuencia de la palabra al recibir la Presea Saltillo 2026, si no lleva implícito el compromiso del equipo del Colegio San José de seguir formando buenos cristianos y virtuosos ciudadanos”, expresó.

Añadió que el reconocimiento pertenece a toda la comunidad educativa, integrada por directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes y familias que han formado parte de la historia del colegio.

$!El presbítero Luis Fernando Morales Perales, director general de los colegios diocesanos, destacó el compromiso del Colegio San José con la formación de buenos ciudadanos y cristianos.
El presbítero Luis Fernando Morales Perales, director general de los colegios diocesanos, destacó el compromiso del Colegio San José con la formación de buenos ciudadanos y cristianos. HOMERO SÁNCHEZ

El colegio nació en 2003 tras la unificación de las escuelas Niños Héroes y Julieta Dávila, bajo la dirección del presbítero Rodolfo Escobedo Díaz de León. Desde entonces ha mantenido un modelo educativo inspirado en la pedagogía marista, enfocado en el desarrollo académico, humano, espiritual, deportivo y artístico de sus alumnos.

Actualmente atiende a cerca de mil 600 estudiantes y recientemente amplió su infraestructura con las instalaciones del antiguo Seminario Menor, proyecto que permitirá incrementar la matrícula de bachillerato y ampliar la oferta educativa con nuevos programas.

“El carácter más apropiado para educar humana y cristianamente a los niños y jóvenes, es el que reúne la jovialidad, la afabilidad y la constancia que solo se hallan en un corazón bondadoso y humilde”, concluyó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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