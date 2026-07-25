Colegio San José: ‘Seguir formando buenos cristianos y virtuosos ciudadanos’

En el marco del aniversario de la ciudad, el Colegio San José recibió la Presea Saltillo 2026 en la categoría Institucional, reconocimiento que distingue la trayectoria de organizaciones cuya labor ha contribuido al desarrollo de la comunidad saltillense. La institución fue galardonada durante la sesión solemne de Cabildo celebrada por el 449 aniversario de la ciudad, donde se destacó su aportación a la educación y la formación integral de miles de estudiantes.

Al recibir la presea, el presbítero Luis Fernando Morales Perales, director general de los colegios diocesanos, afirmó que el reconocimiento representa un compromiso para continuar fortaleciendo la misión educativa de la institución. “En esta noche no basta la elocuencia de la palabra al recibir la Presea Saltillo 2026, si no lleva implícito el compromiso del equipo del Colegio San José de seguir formando buenos cristianos y virtuosos ciudadanos”, expresó. Añadió que el reconocimiento pertenece a toda la comunidad educativa, integrada por directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes y familias que han formado parte de la historia del colegio.

El colegio nació en 2003 tras la unificación de las escuelas Niños Héroes y Julieta Dávila, bajo la dirección del presbítero Rodolfo Escobedo Díaz de León. Desde entonces ha mantenido un modelo educativo inspirado en la pedagogía marista, enfocado en el desarrollo académico, humano, espiritual, deportivo y artístico de sus alumnos. Actualmente atiende a cerca de mil 600 estudiantes y recientemente amplió su infraestructura con las instalaciones del antiguo Seminario Menor, proyecto que permitirá incrementar la matrícula de bachillerato y ampliar la oferta educativa con nuevos programas. “El carácter más apropiado para educar humana y cristianamente a los niños y jóvenes, es el que reúne la jovialidad, la afabilidad y la constancia que solo se hallan en un corazón bondadoso y humilde”, concluyó.