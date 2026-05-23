Colocan memoriales en Saltillo para exigir justicia por crímenes de odio contra comunidad LGBTIQ+

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    Colocan memoriales en Saltillo para exigir justicia por crímenes de odio contra comunidad LGBTIQ+
    Colectivos colocaron coronas, veladoras y banderas de la diversidad en distintos puntos de Saltillo para recordar a víctimas de crímenes de odio. ORGULLO Y DIGNIDAD SALTILLO
    Colocan memoriales en Saltillo para exigir justicia por crímenes de odio contra comunidad LGBTIQ+
    Orgullo y Dignidad Saltillo realizó acciones simbólicas para confrontar la indiferencia frente a los crímenes motivados por LGBTfobia. ORGULLO Y DIGNIDAD SALTILLO
    Colocan memoriales en Saltillo para exigir justicia por crímenes de odio contra comunidad LGBTIQ+
    Uno de los memoriales fue colocado frente a instalaciones de salud pública como parte de las acciones para exigir espacios seguros y libres de discriminación. ORGULLO Y DIGNIDAD SALTILLO
    Colocan memoriales en Saltillo para exigir justicia por crímenes de odio contra comunidad LGBTIQ+
    Las intervenciones incluyeron fotografías de personas asesinadas y mensajes para pedir justicia y castigo a la violencia contra la comunidad LGBTIQ+. ORGULLO Y DIGNIDAD SALTILLO

Integrantes de Orgullo y Dignidad Saltillo colocaron memoriales y mensajes simbólicos para visibilizar la violencia contra la comunidad LGBTIQ+

Con el objetivo de confrontar el silencio y la indiferencia social que perpetúan la violencia, la asociación Orgullo y Dignidad Saltillo realizó la noche del viernes una serie de intervenciones en distintos puntos de la ciudad para concientizar sobre los crímenes de odio y la falta de castigo en la entidad.

A través de la colocación de memoriales, mensajes simbólicos, coronas fúnebres y fotografías, el colectivo busca generar memoria y reflexión en torno a la violencia contra personas de la comunidad LGBTIQ+.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-convocan-a-bloqueo-en-fundadores-para-exigir-justicia-por-luisa-fernanda-OC20883793

Representantes de la organización enfatizaron que estas acciones nacen de una exigencia urgente de justicia. Señalaron que los crímenes de odio no deben normalizarse, minimizarse ni permanecer invisibles.

“Cada imagen nos recuerda que detrás de las cifras existen seres humanos que merecían vivir libres, seguros y con dignidad”, manifestaron.

Las fotografías colocadas representan historias, sueños y vidas marcadas por la violencia motivada por orientación sexual o identidad de género.

La intervención, calificada como “visual”, busca abrir espacios de diálogo sobre las consecuencias reales de la LGBTfobia.

$!El colectivo colocó un memorial frente al Palacio Legislativo para demandar justicia por los crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTIQ+.
El colectivo colocó un memorial frente al Palacio Legislativo para demandar justicia por los crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTIQ+. ORGULLO Y DIGNIDAD SALTILLO

Bajo el lema de este año, “Creciendo libres, amando con orgullo”, el colectivo hizo un llamado a autoridades, instituciones y ciudadanía para trabajar en la construcción de espacios seguros y libres de discriminación.

“Defender la libertad, la dignidad y el orgullo también es exigir vidas seguras”, indicaron en redes sociales, donde dieron a conocer las acciones implementadas.

EL CONTEXTO LEGAL

En el marco de estas movilizaciones, colectivos en Coahuila han reiterado su petición para que se tipifiquen los crímenes de odio cometidos por razones de orientación sexual o identidad de género.

A nivel nacional, estos delitos también han sido visibilizados mediante la creación de observatorios que buscan documentarlos y combatir los altos niveles de impunidad que los rodean.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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