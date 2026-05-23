Colocan memoriales en Saltillo para exigir justicia por crímenes de odio contra comunidad LGBTIQ+

Con el objetivo de confrontar el silencio y la indiferencia social que perpetúan la violencia, la asociación Orgullo y Dignidad Saltillo realizó la noche del viernes una serie de intervenciones en distintos puntos de la ciudad para concientizar sobre los crímenes de odio y la falta de castigo en la entidad. A través de la colocación de memoriales, mensajes simbólicos, coronas fúnebres y fotografías, el colectivo busca generar memoria y reflexión en torno a la violencia contra personas de la comunidad LGBTIQ+.

Representantes de la organización enfatizaron que estas acciones nacen de una exigencia urgente de justicia. Señalaron que los crímenes de odio no deben normalizarse, minimizarse ni permanecer invisibles. “Cada imagen nos recuerda que detrás de las cifras existen seres humanos que merecían vivir libres, seguros y con dignidad”, manifestaron. Las fotografías colocadas representan historias, sueños y vidas marcadas por la violencia motivada por orientación sexual o identidad de género. La intervención, calificada como “visual”, busca abrir espacios de diálogo sobre las consecuencias reales de la LGBTfobia.

Bajo el lema de este año, “Creciendo libres, amando con orgullo”, el colectivo hizo un llamado a autoridades, instituciones y ciudadanía para trabajar en la construcción de espacios seguros y libres de discriminación. “Defender la libertad, la dignidad y el orgullo también es exigir vidas seguras”, indicaron en redes sociales, donde dieron a conocer las acciones implementadas. EL CONTEXTO LEGAL En el marco de estas movilizaciones, colectivos en Coahuila han reiterado su petición para que se tipifiquen los crímenes de odio cometidos por razones de orientación sexual o identidad de género. A nivel nacional, estos delitos también han sido visibilizados mediante la creación de observatorios que buscan documentarlos y combatir los altos niveles de impunidad que los rodean.

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