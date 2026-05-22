Saltillo: Convocan a bloqueo en Fundadores para exigir justicia por Luisa Fernanda

Saltillo vivirá este sábado una movilización para exigir justicia por Luisa Fernanda, joven de 27 años localizada sin vida el pasado 12 de mayo en la colonia Bellavista. Familiares, amistades y colectivos feministas convocaron a un bloqueo sobre el bulevar Fundadores, frente a Mi Tienda, para pedir que el caso sea investigado bajo el protocolo de feminicidio. La protesta fue anunciada para las 16:00 horas a través de redes sociales y material difundido por personas cercanas a la víctima. En la convocatoria también se pidió a las asistentes acudir con ropa morada como símbolo de solidaridad y protesta.

El caso generó indignación luego de que la familia rechazara públicamente la versión inicial de suicidio. Días después de la muerte de Luisa Fernanda, su madre acudió a la delegación de la Fiscalía General del Estado para exigir una investigación con perspectiva de género y denunciar presunta violencia ejercida por la pareja sentimental de la joven durante varios años. De acuerdo con el testimonio de la madre, la madrugada de los hechos recibió mensajes de su hija donde le decía que se encontraba mal, por lo que acudió a buscarla a la vivienda ubicada en la colonia Bellavista. Al ingresar a una de las habitaciones la encontró inconsciente y pidió ayuda al sistema de emergencias. La mujer aseguró posteriormente que encontró a su hija con marcas de agresión y señaló inconsistencias en la escena, motivo por el cual exige que el caso no sea tratado como suicidio. También afirmó que la pareja de Luisa Fernanda fue la última persona que estuvo con ella antes de su muerte.

Vecinos del sector declararon previamente que las discusiones dentro del domicilio eran frecuentes y que la noche de los hechos escucharon gritos y una pelea al interior de la vivienda. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado públicamente sobre una reclasificación del caso ni sobre posibles detenciones relacionadas con la muerte de la joven. La convocatoria difundida insiste en la exigencia de “tipificación como feminicidio” y llama a la ciudadanía a sumarse para “alzar la voz por Luisa Fernanda y por todas las que ya no están”.

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