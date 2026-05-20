Colocan techo-sombra en Plaza del Benceno, en la Facultad de Ciencias Químicas, en Saltillo

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Saltillo
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    Colocan techo-sombra en Plaza del Benceno, en la Facultad de Ciencias Químicas, en Saltillo
    La infraestructura contempla estructuras metálicas hexagonales diseñadas para mejorar las condiciones de convivencia estudiantil. CORTESÍA

Cubiertas metálicas brindarán confort y resguardo climático en áreas de convivencia universitaria

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, encabezó el inicio de los trabajos para la instalación de techos-sombra en la Plaza del Benceno de la Facultad de Ciencias Químicas, en Saltillo, proyecto orientado a fortalecer las condiciones de convivencia y bienestar para la comunidad estudiantil.

En la ceremonia participaron el tesorero universitario, Evaristo Alférez Rodríguez; la coordinadora de Administración Patrimonial y de Servicios, Paulette Seceñas Vázquez; el director del plantel, Leopoldo Ríos González; además de autoridades académicas, personal administrativo y representantes estudiantiles.

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Durante su intervención, Ríos González destacó que esta obra forma parte de una estrategia integral de modernización impulsada en coordinación con la Rectoría, mediante la cual se han rehabilitado aulas, sanitarios y el auditorio del plantel, además de reactivar laboratorios especializados y habilitar espacios de descanso para los alumnos.

Subrayó además que el proyecto fue diseñado bajo criterios de respeto ambiental, garantizando la conservación de los árboles y la vegetación existente en la Plaza del Benceno, con énfasis en especies adaptadas al ecosistema semidesértico de la región.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó el arranque de obra de los techos-sombra en la Plaza del Benceno de la FCQ.
El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó el arranque de obra de los techos-sombra en la Plaza del Benceno de la FCQ. CORTESÍA

Por su parte, Pimentel Martínez afirmó que la construcción responde a un compromiso adquirido con la comunidad universitaria y reiteró que la prioridad de su administración es consolidar espacios dignos que favorezcan tanto el desempeño académico como el desarrollo integral de las y los estudiantes.

La coordinadora de Administración Patrimonial y de Servicios, Paulette Seceñas Vázquez, explicó que la obra contempla la instalación de cuatro estructuras metálicas hexagonales de 6.25 por 6.25 metros, soportadas por columnas tubulares de seis metros de altura.

$!Autoridades universitarias aseguraron que la obra conservará la vegetación existente y priorizará criterios de sustentabilidad.
Autoridades universitarias aseguraron que la obra conservará la vegetación existente y priorizará criterios de sustentabilidad. CORTESÍA

Detalló que la cubierta estará integrada por polines, PTR y canales metálicos, recubiertos con malla-sombra color beige para proporcionar protección solar y mayor comodidad a quienes utilizan este punto de encuentro universitario.

La inversión destinada al proyecto asciende a 549 mil 800 pesos provenientes de recursos propios de la institución, con el objetivo de mejorar las áreas de convivencia y esparcimiento para el alumnado de la Facultad de Ciencias Químicas.

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