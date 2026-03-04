‘Colonias al 100’ avanza en Saltillo con bacheo en Misión Cerritos, V. Carranza y Saltillo 2000

Saltillo
/ 4 marzo 2026
    ‘Colonias al 100’ avanza en Saltillo con bacheo en Misión Cerritos, V. Carranza y Saltillo 2000
    El alcalde Javier Díaz González destacó que las acciones buscan garantizar vialidades más seguras y funcionales en distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

El Ayuntamiento de Saltillo intensificó la reparación de pavimento en Misión Cerritos y extendió trabajos a bulevares y colonias estratégicas de la ciudad

Las acciones de mejoramiento urbano en Saltillo continúan tras el arranque del programa “Colonias al 100”, estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González en la colonia Misión Cerritos.

Luego de la puesta en marcha de esta iniciativa, cuadrillas municipales intensificaron los trabajos de reparación de pavimento en dicho sector, atendiendo solicitudes ciudadanas canalizadas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”.

En particular, se intervinieron diversos puntos de la calle Prolongación Imperio Turco, en el tramo comprendido entre el bulevar Misión Santa Lucía y la calle Misión de San Andrés.

En el bulevar Venustiano Carranza se realizan labores de sellado de grietas como parte del mantenimiento preventivo. CORTESÍA

A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el Gobierno Municipal desplegó maquinaria especializada para retirar segmentos dañados de la carpeta asfáltica mediante tecnología de calor, aplicar asfalto caliente y realizar nivelación y compactación de superficie, con el objetivo de prolongar la vida útil de las vialidades.

Los trabajos no se limitaron a Misión Cerritos. De manera paralela, se ejecutan labores de rehabilitación en arterias clave como el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de la ciudad, y el bulevar Venustiano Carranza, al norte, donde además se implementa sellado preventivo de grietas para evitar filtraciones y deterioro estructural.

Cuadrillas municipales reparan tramos dañados en Misión Cerritos como parte del programa “Colonias al 100”. CORTESÍA

“Trabajamos de manera estratégica y constante para atender los tramos con mayor desgaste y brindar a las y los saltillenses calles más seguras y funcionales”, afirmó el alcalde Javier Díaz, al destacar que la meta es intervenir tanto colonias como vialidades primarias de alto flujo vehicular.

Personal de Infraestructura utiliza maquinaria especializada con sistema de calor para retirar pavimento dañado y aplicar asfalto caliente. CORTESÍA

Las brigadas también operan en el fraccionamiento Saltillo 2000, sobre el bulevar Javier García Villarreal, en el tramo que va del bulevar Catedral de Santiago al periférico Luis Echeverría Álvarez. De igual forma, se realizan reparaciones en la colonia Río Bravo, sobre Prolongación Martín Enríquez, y en la colonia Morelos, específicamente en el bulevar Morelos, entre las calles 16 y 22.

El programa “Colonias al 100” contempla una intervención integral en distintos sectores de la ciudad, priorizando aquellos con mayor desgaste y atendiendo reportes ciudadanos para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

