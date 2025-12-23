Comerciantes del Centro de Saltillo prevén cierre positivo en ventas decembrinas

Saltillo
/ 23 diciembre 2025
    Comerciantes del Centro de Saltillo prevén cierre positivo en ventas decembrinas
    Comerciantes del primer cuadro de la ciudad destacan que promociones, descuentos y el programa de transporte Aquí Vamos Gratis han contribuido a atraer compradores y fortalecer el consumo en negocios locales. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

La Asociación de Comerciantes reporta mayor afluencia en el primer cuadro de la ciudad y pide mantener el control del comercio informal

El comercio establecido del Centro Histórico de Saltillo prevé cerrar la temporada decembrina con un balance positivo en ventas, impulsado por el incremento en la afluencia de clientes registrado desde finales de noviembre, principalmente durante los fines de semana.

Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, informó que el movimiento en tiendas y restaurantes ha ido en aumento conforme se acerca el cierre del año, con expectativas de alcanzar cifras similares o ligeramente superiores a las de 2024. “Desde finales de noviembre hemos visto más gente en el Centro, sobre todo los fines de semana y en las compras de última hora”, dijo.

Comentó que, ante la competencia con plazas comerciales y ventas en línea, los negocios del primer cuadro han optado por promociones, descuentos y precios accesibles, apostando por la cercanía y la experiencia directa con el cliente. “Aquí el cliente encuentra precios reales y un trato cercano que difícilmente se tiene en otros formatos”, afirmó.

El dirigente reconoció que el programa de transporte Aquí Vamos Gratis ha facilitado el acceso al Centro Histórico, lo que ha contribuido al flujo de compradores durante esta temporada. También atribuyó parte del repunte a las acciones de ordenamiento y mantenimiento realizadas en el primer cuadro de la ciudad.

No obstante, advirtió que el comercio informal sigue siendo uno de los principales retos para el sector. “El ambulantaje descontrolado afecta directamente al comercio establecido. No es una competencia justa para quienes pagan impuestos, renta y servicios”, expresó, al reiterar el llamado a mantener la regulación en la zona.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a acudir al Centro Histórico, aprovechar las ofertas y consumir en negocios locales, además de respetar vialidades y evitar prácticas que afecten la movilidad en esta zona de alta afluencia.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

