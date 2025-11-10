Comercios del Centro Histórico de Saltillo listos para el Buen Fin 2025; esperan derrama económica de 300 mdp

Los comercios del Centro Histórico de Saltillo se declararon listos para el Buen Fin 2025, con una expectativa de derrama económica cercana a los 300 millones de pesos, informó Alan Cristian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro.

Según Duarte, el sector prevé un incremento de entre 15 y 20 por ciento en ventas en comparación con la temporada del 2024, y alrededor de 60 por ciento más respecto al promedio de ventas de este año. Señaló que las tiendas locales se prepararon con promociones propias, difusión en redes sociales y ajustes en inventarios para atender la demanda.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM

Duarte comentó que los giros con mayor participación serán ropa, calzado, electrodomésticos, artículos para el hogar, ópticas y restaurantes, los cuales extenderán sus horarios durante los días del programa.

Agregó que los empleados han sido capacitados internamente por cada negocio en atención al cliente y manejo de promociones, con el propósito de ofrecer una mejor experiencia a los visitantes del primer cuadro de la ciudad.

El representante mencionó que la asociación ha firmado convenios con la Canaco Saltillo y busca nuevas colaboraciones con otros organismos empresariales para fortalecer la actividad comercial del centro.

“Esperamos que la gente consuma de manera responsable, pero que elija el comercio local”, expresó Duarte, quien añadió que los establecimientos mantienen una mejor imagen y se mantienen unidos para recibir a los compradores durante el Buen Fin.