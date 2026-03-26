Comisaría detiene a dos personas por robo a iglesia de Saltillo

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el robo registrado en la capilla de la Divina Misericordia, situada en la colonia Nueva Imagen, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se trata de Arturo “N”, de 27 años, y Abelardo “N”, de 30, quienes fueron ubicados tras labores de investigación desarrolladas por el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto en conjunto con la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo.

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Las acciones se desprenden del seguimiento al reporte sobre la sustracción del sagrario y el santísimo sacramento del recinto religioso. Para avanzar en el caso, los agentes analizaron imágenes del Centro de Control y Comando, además de material captado por cámaras de vigilancia proporcionado por ciudadanos.

Al momento de su detención, a los señalados se les aseguraron dos palias, objetos de tela cuadrada utilizados en ceremonias litúrgicas. Las personas detenidas, junto con las piezas recuperadas, fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con el proceso legal.