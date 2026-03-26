Denuncian fraude en Saltillo; afectados pagaron por supuestos trámites para mejorar pensión del IMSS

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Denuncian fraude en Saltillo; afectados pagaron por supuestos trámites para mejorar pensión del IMSS
    El cateo se ejecutó con apoyo de agentes de investigación, peritos y fuerza pública, con autorización incluso para el uso de cerrajeros en caso de ser necesario ULISES MARTÍNEZ

La diligencia fue solicitada por la Fiscalía General del Estado como parte de una investigación para recabar evidencia sobre la presunta captación y manejo de recursos de víctimas

Diversas denuncias señalan un presunto fraude contra personas interesadas en mejorar el monto de su pensión, luego de acudir al despacho 704, situado en el piso 7 de la torre en Plaza Santa Isabel, al norte de Saltillo, tras ver anuncios promocionales en Facebook.

De acuerdo con los afectados, en la publicidad se ofrecía aumentar el monto de la pensión mediante supuestos trámites especializados, lo que motivó a varios usuarios a acudir al lugar para solicitar información.

$!Un oficio judicial fue colocado en la puerta del despacho para notificar la orden de cateo autorizada por un juez de control del Distrito Judicial de Saltillo.
Un oficio judicial fue colocado en la puerta del despacho para notificar la orden de cateo autorizada por un juez de control del Distrito Judicial de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ
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$!Personas denuncian presunto fraude en Saltillo tras pagar por supuestos trámites para mejorar su pensión del IMSS
Personas denuncian presunto fraude en Saltillo tras pagar por supuestos trámites para mejorar su pensión del IMSS ULISES MARTÍNEZ

Una vez en el despacho, presuntamente se les solicitaba realizar depósitos de dinero como parte del proceso, bajo la promesa de gestionar su incorporación a la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/desaparece-menor-de-13-anos-en-saltillo-fiscalia-pide-apoyo-AH19693120

No obstante, los denunciantes señalaron que, tras efectuar los pagos, el trámite nunca se llevó a cabo y tampoco recibieron respuesta posterior por parte de los responsables, por lo que decidieron alertar a otros ciudadanos para evitar que más personas caigan en este tipo de engaños.

JUEZ ORDENA CATEO

Un oficio fue pegado en la puerta del mencionado despacho, mismo que indica que la orden fue dictada el 25 de marzo de 2026 por el Lic. Luis Guillermo Elizondo Benavides, Juez de Control del Distrito Judicial de Saltillo, y surge a raíz de una solicitud de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General del Estado (causa penal 0173/2026).

De acuerdo con el documento oficial, el Ministerio Público busca recabar evidencia relacionada con la captación y administración de recursos financieros. Los agentes tienen la instrucción de localizar y asegurar:

Efectivo relacionado con aportaciones de las víctimas.Contabilidad informal: Libretas, agendas y registros de pagos.Documentación legal: Contratos, recibos, pagarés y estados de cuenta bancarios.Equipos tecnológicos: Computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento (USB y discos duros).

La autoridad judicial otorgó una vigencia de tres días para ejecutar el mandato, estableciendo como fecha límite las 18:00 horas del próximo 28 de marzo de 2026. De no cumplirse en este plazo, la orden quedará sin efecto.

El juez autorizó explícitamente el uso de la fuerza pública y la intervención de cerrajeros en caso de ser necesario para el ingreso al inmueble. El operativo estará encabezado por el Agente del Ministerio Público, José Norberto Cuevas García, acompañado por un equipo de agentes de investigación criminal y peritos especializados.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre de la empresa o los particulares investigados, manteniendo la reserva para no entorpecer el curso de la indagatoria que busca esclarecer el destino del dinero entregado por las presuntas víctimas.

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