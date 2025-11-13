Comparecen vendedores de autos acusados de extorsionar a comerciante en Saltillo

/ 13 noviembre 2025
    Comparecen vendedores de autos acusados de extorsionar a comerciante en Saltillo
    Jorge Antonio “N” y Sergio Orlando “N” fueron denunciados por presuntamente exigir dinero a un comerciante de autos usados en Saltillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Los imputados presuntamente pidieron grandes sumas de dinero a un comerciante de vehículos, a quien citaron en un lote del periférico Luis Echeverría; seguirán su proceso en libertad

Dos hombres dedicados a la compraventa de autos usados comparecieron este lunes ante un juez en Saltillo, acusados del delito de extorsión simple.

Jorge Antonio “N” y Sergio Orlando “N” se presentaron en la Sala Penal Número 5, donde el agente del Ministerio Público dio lectura a la causa penal 1784/2025.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los días 15 y 16 de enero de este año, Sergio habría realizado varias llamadas telefónicas a un comerciante de vehículos identificado como Antonio “N”. En ellas le exigió el pago de un supuesto adeudo y lo presionó para que depositara cerca de 400 mil pesos.

Posteriormente, en una segunda llamada, le demandaron una cantidad mayor, de un millón de pesos, y lo citaron en un lote de autos ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Avícola.

El afectado acudió al lugar, donde se encontraba Jorge Antonio acompañado de un grupo de elementos de la Marina. Según su declaración, los uniformados sostenían una conversación con los presuntos responsables del intento de extorsión. Finalmente, el comerciante entregó alrededor de 200 mil pesos.

El Ministerio Público informó al juez que presentará como prueba un dictamen psicológico practicado a la víctima tras los hechos, además de videos obtenidos del sitio donde se realizó la entrega del dinero.

La audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo 18 de noviembre. Por ahora, ambos acusados continuarán su proceso en libertad.

