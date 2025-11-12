Saltillo: hombre se quita la vida en la colonia Mirasierra

Un hombre de 36 años fue encontrado sin vida al interior de un domicilio ubicado, en la colonia Mirasierra; presuntamente, el masculino habría atentado contra sí mismo.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas, cuando al sistema de emergencias 911 entró un reporte el cual indicaba que un hombre habría sido localizado suspendido dentro de una habitación en un domicilio localizado sobre la prolongación Ciprés.

