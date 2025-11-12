Saltillo: hombre se quita la vida en la colonia Mirasierra

Saltillo
/ 12 noviembre 2025
    Saltillo: hombre se quita la vida en la colonia Mirasierra
    Hallan a hombre de 36 años sin vida al interior de un domicilio. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Nada se pudo hacer por el hombre, pues paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Un hombre de 36 años fue encontrado sin vida al interior de un domicilio ubicado, en la colonia Mirasierra; presuntamente, el masculino habría atentado contra sí mismo.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas, cuando al sistema de emergencias 911 entró un reporte el cual indicaba que un hombre habría sido localizado suspendido dentro de una habitación en un domicilio localizado sobre la prolongación Ciprés.

TE PUEDE INTERESAR: Joven de 17 años se quita la vida; padecía depresión desde la infancia

$!Los hechos se registraron en la calle Ciprés.
Los hechos se registraron en la calle Ciprés. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Hasta el lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, entrevistándose con los familiares. Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al sitio para la valoración del hombre, identificado como Heriberto. Lamentablemente, este ya no contaba con signos vitales, siendo confirmado el sensible fallecimiento.

Las autoridades acordaron el domicilio a la espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado y, al concluir los trabajos de peritaje, se ordenó el levantamiento del cuerpo para posteriormente trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

$!No se dieron a conocer los motivos por los que el hombre tomó la fatal decisión.
No se dieron a conocer los motivos por los que el hombre tomó la fatal decisión. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Línea de ayuda

Si te sientes solo o tienes problemas con las adiciones, existen número que te pueden brindar ayuda, uno de ellos es la Línea de la Vida: 01 800 911 2000.

Temas


Seguridad
Suicidio
Última hora

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Corporaciones de los tres órdenes de gobierno coordinan esfuerzos para garantizar un fin de semana seguro en Torreón.

Refuerzan seguridad en Torreón por Buen Fin y partido México–Uruguay
Dos unidades pesadas afectaron la circulación en la carretera 57, afortunadamente sin lesiones graves para los operadores.

Accidente doble en Los Chorros reaviva exigencia para cumplir compromiso de Claudia Sheinbaum de modernización
Los intentos se realizaron principalmente con medicamentos no narcóticos, es decir, fármacos fuertes recetados para otros padecimientos.

Coahuila: Se disparan 86% intentos de suicidios por toma de pastillas

Copiando en el examen

Copiando en el examen
Sabio domador

Sabio domador
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) presentó su estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025.

¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?