Saltillo: hombre se quita la vida en la colonia Mirasierra
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Nada se pudo hacer por el hombre, pues paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales
Un hombre de 36 años fue encontrado sin vida al interior de un domicilio ubicado, en la colonia Mirasierra; presuntamente, el masculino habría atentado contra sí mismo.
Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas, cuando al sistema de emergencias 911 entró un reporte el cual indicaba que un hombre habría sido localizado suspendido dentro de una habitación en un domicilio localizado sobre la prolongación Ciprés.
TE PUEDE INTERESAR: Joven de 17 años se quita la vida; padecía depresión desde la infancia
Hasta el lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, entrevistándose con los familiares. Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al sitio para la valoración del hombre, identificado como Heriberto. Lamentablemente, este ya no contaba con signos vitales, siendo confirmado el sensible fallecimiento.
Las autoridades acordaron el domicilio a la espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado y, al concluir los trabajos de peritaje, se ordenó el levantamiento del cuerpo para posteriormente trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
Línea de ayuda
Si te sientes solo o tienes problemas con las adiciones, existen número que te pueden brindar ayuda, uno de ellos es la Línea de la Vida: 01 800 911 2000.