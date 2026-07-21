Compra un A-Pollo de Corazón y ayuda a financiar cirugías infantiles en Saltillo

A través de esta estrategia, cada paquete adquirido contribuirá al fortalecimiento del programa Latiendo con Amor, mediante el cual se brinda respaldo económico a menores que necesitan intervenciones quirúrgicas cardiovasculares para mejorar su calidad de vida.

Con el objetivo de recaudar recursos para apoyar a niñas y niños que requieren una cirugía de corazón, e l DIF Saltillo convocó a la ciudadanía a participar en la campaña A-Pollo de Corazón, una iniciativa que se desarrolla en colaboración con Pollo Feliz y que permanecerá vigente hasta el próximo 31 de julio.

El paquete A-Pollo de Corazón tiene un costo de 290 pesos e incluye un pollo, un complemento a elegir entre sopa fría o frijoles, ocho tortillas, salsa, totopos y chiles toreados, sujeto a la disponibilidad de cada sucursal y a las condiciones de la promoción.

El DIF Saltillo destacó que la campaña representa una oportunidad para que las familias apoyen una causa social mientras realizan una compra cotidiana, ya que los recursos obtenidos serán destinados a beneficiar a menores que enfrentan problemas cardíacos.

La institución agradeció la participación de Pollo Feliz por sumarse a este esfuerzo solidario e hizo un llamado a las y los saltillenses para aprovechar los últimos días de la campaña y contribuir a que más niñas y niños puedan acceder a la atención médica que necesitan.

Cada paquete A-Pollo de Corazón adquirido representa una aportación directa para fortalecer el programa Latiendo con Amor, que busca brindar esperanza y una mejor calidad de vida a pacientes infantiles con enfermedades del corazón.