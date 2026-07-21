Compra un A-Pollo de Corazón y ayuda a financiar cirugías infantiles en Saltillo

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    Compra un A-Pollo de Corazón y ayuda a financiar cirugías infantiles en Saltillo
    Los recursos recaudados mediante la venta del paquete solidario serán destinados al programa Latiendo con Amor. CORTESÍA

Hasta el 31 de julio, la ciudadanía podrá adquirir el paquete A-Pollo de Corazón en sucursales de Pollo Feliz, iniciativa que destinará recursos al programa Latiendo con Amor para apoyar cirugías cardíacas infantiles

Con el objetivo de recaudar recursos para apoyar a niñas y niños que requieren una cirugía de corazón, el DIF Saltillo convocó a la ciudadanía a participar en la campaña A-Pollo de Corazón, una iniciativa que se desarrolla en colaboración con Pollo Feliz y que permanecerá vigente hasta el próximo 31 de julio.

A través de esta estrategia, cada paquete adquirido contribuirá al fortalecimiento del programa Latiendo con Amor, mediante el cual se brinda respaldo económico a menores que necesitan intervenciones quirúrgicas cardiovasculares para mejorar su calidad de vida.

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El paquete A-Pollo de Corazón tiene un costo de 290 pesos e incluye un pollo, un complemento a elegir entre sopa fría o frijoles, ocho tortillas, salsa, totopos y chiles toreados, sujeto a la disponibilidad de cada sucursal y a las condiciones de la promoción.

El DIF Saltillo destacó que la campaña representa una oportunidad para que las familias apoyen una causa social mientras realizan una compra cotidiana, ya que los recursos obtenidos serán destinados a beneficiar a menores que enfrentan problemas cardíacos.

La institución agradeció la participación de Pollo Feliz por sumarse a este esfuerzo solidario e hizo un llamado a las y los saltillenses para aprovechar los últimos días de la campaña y contribuir a que más niñas y niños puedan acceder a la atención médica que necesitan.

Cada paquete A-Pollo de Corazón adquirido representa una aportación directa para fortalecer el programa Latiendo con Amor, que busca brindar esperanza y una mejor calidad de vida a pacientes infantiles con enfermedades del corazón.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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