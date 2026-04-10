Comunidad motociclista de Saltillo lamenta muerte de dos integrantes en carretera

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    Comunidad motociclista de Saltillo lamenta muerte de dos integrantes en carretera
    Integrantes de la comunidad motociclista lamentaron el fallecimiento de dos compañeros tras el accidente. REDES SOCIALES

Las víctimas viajaban hacia Mazatlán cuando ocurrió el accidente en la Durango-Mazatlán; uno de ellos falleció en el hospital

La comunidad motociclista de Saltillo expresó su duelo tras el fallecimiento de dos de sus integrantes, quienes se dirigían a Mazatlán cuando ocurrió un accidente en la supercarretera Durango-Mazatlán.

El percance se registró el jueves 9 de abril, a la altura del kilómetro 102, en el entronque hacia el municipio de Pueblo Nuevo, donde dos motocicletas —una Yamaha y una Harley-Davidson— colisionaron en una curva.

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En el lugar perdió la vida Blanca Guadalupe, de 21 años, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza. De acuerdo con la información, la joven tenía dos meses de embarazo.

Por su parte, Gustavo López, de 41 años, fue trasladado con vida al hospital regional de El Salto, donde falleció horas más tarde a causa de las lesiones.

Ambos formaban parte de la comunidad motociclista de Saltillo, que se dirigía a participar en actividades relacionadas con la Semana de la Moto en Mazatlán.

Tras lo ocurrido, integrantes del Desbalagados Moto Club manifestaron su pesar por la pérdida.

“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de nuestro hermano Gustavo López. Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones”, compartieron.

$!Familiares y amigos de Blanca compartieron en redes recuerdos y publicaciones a manera de homenaje hacia la joven.
Familiares y amigos de Blanca compartieron en redes recuerdos y publicaciones a manera de homenaje hacia la joven. REDES SOCIALES

“Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y pedimos pronta resignación para su familia y seres queridos. Vuela alto, rueda lejos”, expresó el grupo motociclista a través de sus redes.

Por su parte, Emma Torres, allegada a la joven fallecida, compartió: “Cuántas veces le dijimos que regresara a casa, que viera a su niña... Ay, Blanquita, siempre te recordaremos con cariño”.

Asimismo, los ocupantes de la otra motocicleta involucrada permanecen hospitalizados y el reporte indica que se encuentran estables.

Personal de CAPUFE y autoridades ministeriales acudieron para realizar las diligencias correspondientes.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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