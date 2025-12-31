Con 15% de descuento y rifa en efectivo, Saltillo incentiva pago oportuno del predial
El Municipio de Saltillo abre desde el 1 de enero el pago del predial en línea y a partir del 2 de enero de forma presencial, con descuentos del 15% y la rifa de 10 premios de 100 mil pesos para contribuyentes cumplidos
El Ayuntamiento de Saltillo alista el arranque del cobro del impuesto predial para el ejercicio 2026 con una estrategia que combina plataformas digitales, atención presencial y estímulos económicos para incentivar el cumplimiento oportuno de esta contribución.
A partir del 1 de enero, las y los contribuyentes podrán realizar el pago del predial a través de medios electrónicos, mientras que desde el viernes 2 de enero se habilitarán las cajas de la Presidencia Municipal y diversos módulos externos para quienes opten por hacerlo de manera presencial.
La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que estas medidas responden a la instrucción del alcalde Javier Díaz González de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ampliando horarios y canales de pago para mayor comodidad de la ciudadanía.
Como cada inicio de año, quienes cubran su impuesto durante enero obtendrán un 15 por ciento de descuento y podrán participar en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos en efectivo. Además, las personas con adeudos de ejercicios anteriores recibirán un 50 por ciento de descuento en recargos durante el primer mes del año.
El pago en línea está disponible en el portal oficial www.saltillo.gob.mx, así como en la plataforma Saltillo Fácil y en el Chat Bot de WhatsApp “Saltillo Fácil”, donde únicamente se requiere contar con la clave catastral. También se habilitó esta opción en el Visor Saltillo, que permite localizar el predio y realizar el pago de forma directa.
Para la modalidad presencial, las cajas de Presidencia Municipal operarán de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas, mientras que la caja del Mercado Juárez atenderá de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas. A ello se suman módulos externos instalados en plazas comerciales, colonias y espacios deportivos, con horarios extendidos durante la semana.
La Tesorería municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a aprovechar los descuentos y facilidades, recordando que el pago oportuno del predial se traduce en más recursos para obra pública y servicios en la ciudad.