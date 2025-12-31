Con 15% de descuento y rifa en efectivo, Saltillo incentiva pago oportuno del predial

El Ayuntamiento de Saltillo alista el arranque del cobro del impuesto predial para el ejercicio 2026 con una estrategia que combina plataformas digitales, atención presencial y estímulos económicos para incentivar el cumplimiento oportuno de esta contribución.

A partir del 1 de enero, las y los contribuyentes podrán realizar el pago del predial a través de medios electrónicos, mientras que desde el viernes 2 de enero se habilitarán las cajas de la Presidencia Municipal y diversos módulos externos para quienes opten por hacerlo de manera presencial.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que estas medidas responden a la instrucción del alcalde Javier Díaz González de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ampliando horarios y canales de pago para mayor comodidad de la ciudadanía.