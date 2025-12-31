Javier Díaz y Luly López desean a Saltillo un 2026 de esperanza, unidad y bienestar

Con un mensaje enfocado en la esperanza y la corresponsabilidad social, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, junto con la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, dirigieron un mensaje a la población con motivo del inicio del año 2026, al que calificaron como una etapa clave para consolidar proyectos y avanzar en los objetivos trazados para la ciudad.

El edil destacó que el nuevo año estará marcado por la ejecución de obras relevantes, así como por la implementación de programas y acciones que buscan mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses. En ese contexto, convocó a los distintos sectores sociales, económicos y productivos a mantener una colaboración permanente bajo la visión de desarrollo del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo

Díaz González subrayó que Saltillo enfrenta un escenario de desafíos, pero también de amplias oportunidades para seguir posicionándose como una de las mejores ciudades del país para vivir, siempre que se mantenga el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

“Estamos comprometidos a seguir trabajando de forma incansable para que Saltillo siga creciendo con orden y planeación; en este proyecto estamos involucrados todas y todos, por lo que es necesario seguir trabajando en equipo”, afirmó el Alcalde.

Por su parte, Luly López Naranjo se sumó al mensaje de buenos deseos, reiterando la importancia de fortalecer el tejido social y de mantener una visión solidaria desde las acciones del DIF Municipal.

Ambos funcionarios coincidieron en que el 2026 representa una oportunidad para avanzar con optimismo y responsabilidad, reiterando su deseo de que sea un año positivo para todas y todos los habitantes de la capital coahuilense.