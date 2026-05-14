Con álbum en mano, familias se reúnen para intercambiar estampitas pamboleras en Saltillo

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    Con álbum en mano, familias se reúnen para intercambiar estampitas pamboleras en Saltillo
    Las jornadas de intercambio de estampitas continuarán durante la semana en distintos puntos de Saltillo y los domingos en la Ruta Recreativa. CORTESÍA

Aficionados al futbol han acudido a los módulos en distintos sectores de la ciudad para completar sus álbumes

Niñas, niños, jóvenes y adultos han acudido durante los últimos días a los espacios habilitados por el Gobierno Municipal de Saltillo para intercambiar estampitas de futbol internacional y completar sus álbumes rumbo al próximo torneo mundialista.

De acuerdo con el Ayuntamiento, los puntos de intercambio fueron instalados en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia familiar y recreación para aficionados de todas las edades.

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Durante esta semana las actividades se realizaron en el Biblioparque Sur, el Gimnasio Municipal, la explanada de la Presidencia Municipal y el Centro Acuático Mirasierra, donde decenas de personas acudieron con sobres, álbumes y estampas repetidas.

El Gobierno Municipal informó que este viernes el intercambio continuará en el Centro Comunitario Saltillo 2000, ubicado en la calle Escuela Miguel López #171-103, en horario de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Según las autoridades municipales, la dinámica permanecerá activa de forma permanente en distintos espacios públicos, además de llevarse a cabo todos los domingos durante la Ruta Recreativa.

$!Los espacios de intercambio reúnen a coleccionistas de distintas edades que buscan completar sus álbumes de futbol internacional.
Los espacios de intercambio reúnen a coleccionistas de distintas edades que buscan completar sus álbumes de futbol internacional. CORTESÍA

MÓDULOS Y HORARIOS

Lunes | Biblioparque Sur | 6:00 pm a 8:00 pm

Martes | Gimnasio Municipal | 6:00 pm a 8:00 pm

Miércoles | Explanada de Presidencia Municipal | 6:00 pm a 8:00 pm

Jueves | Centro Acuático Mirasierra | 6:00 pm a 8:00 pm

Viernes | Centro Comunitario Saltillo 2000 | 6:00 pm a 8:00 pm

Domingo | Ruta Recreativa | 9:00 am a 11:00 am

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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