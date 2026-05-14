Con álbum en mano, familias se reúnen para intercambiar estampitas pamboleras en Saltillo

Niñas, niños, jóvenes y adultos han acudido durante los últimos días a los espacios habilitados por el Gobierno Municipal de Saltillo para intercambiar estampitas de futbol internacional y completar sus álbumes rumbo al próximo torneo mundialista. De acuerdo con el Ayuntamiento, los puntos de intercambio fueron instalados en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia familiar y recreación para aficionados de todas las edades.

Durante esta semana las actividades se realizaron en el Biblioparque Sur, el Gimnasio Municipal, la explanada de la Presidencia Municipal y el Centro Acuático Mirasierra, donde decenas de personas acudieron con sobres, álbumes y estampas repetidas. El Gobierno Municipal informó que este viernes el intercambio continuará en el Centro Comunitario Saltillo 2000, ubicado en la calle Escuela Miguel López #171-103, en horario de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Según las autoridades municipales, la dinámica permanecerá activa de forma permanente en distintos espacios públicos, además de llevarse a cabo todos los domingos durante la Ruta Recreativa.

MÓDULOS Y HORARIOS Lunes | Biblioparque Sur | 6:00 pm a 8:00 pm Martes | Gimnasio Municipal | 6:00 pm a 8:00 pm Miércoles | Explanada de Presidencia Municipal | 6:00 pm a 8:00 pm Jueves | Centro Acuático Mirasierra | 6:00 pm a 8:00 pm Viernes | Centro Comunitario Saltillo 2000 | 6:00 pm a 8:00 pm Domingo | Ruta Recreativa | 9:00 am a 11:00 am

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