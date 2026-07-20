Con nueva oficina móvil en La Aurora, Saltillo fortalece vigilancia y participación ciudadana

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    Con nueva oficina móvil en La Aurora, Saltillo fortalece vigilancia y participación ciudadana
    El alcalde Javier Díaz González entregó una oficina móvil de atención y vigilancia en la colonia La Aurora para reforzar la cercanía con los vecinos. CORTESÍA

Más de 135 mil saltillenses integran la red ciudadana de seguridad mediante grupos de WhatsApp; el Municipio reforzó la estrategia con una nueva oficina móvil de atención en La Aurora

El modelo de seguridad de Saltillo sumó un nuevo componente de proximidad con la puesta en marcha de una oficina móvil de atención y vigilancia en la colonia La Aurora, una estrategia que busca acercar los servicios de seguridad a las familias y reforzar la coordinación entre ciudadanos y autoridades.

Durante la entrega del espacio, el alcalde Javier Díaz González destacó que más de 135 mil saltillenses forman parte actualmente de la Red Ciudadana Digital, integrada por más de 630 grupos de WhatsApp, considerada una de las redes vecinales de seguridad más grandes del país.

$!El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que la oficina móvil fortalecerá la prevención y atención directa a las familias del sector.
El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que la oficina móvil fortalecerá la prevención y atención directa a las familias del sector. CORTESÍA
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El edil señaló que esta participación ciudadana se ha convertido en un elemento clave para mantener a Saltillo como referente nacional en materia de seguridad, al permitir que habitantes reporten situaciones de riesgo, den aviso sobre incidencias y colaboren con las corporaciones preventivas.

“Hoy son más de 135 mil saltillenses quienes, a través de más de 630 grupos de WhatsApp, reportan incidencias, cuidan sus calles, colonias, parques y plazas”, afirmó Díaz González, al resaltar que la estrategia se basa en la colaboración permanente entre sociedad y gobierno.

El alcalde recordó que este esquema fue impulsado desde la administración estatal por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuando estuvo al frente del Municipio de Saltillo, y que actualmente forma parte de una estrategia integral que combina tecnología, vigilancia y participación comunitaria.

$!El alcalde Javier Díaz González destacó que la coordinación entre ciudadanía y gobierno ha sido clave para fortalecer el modelo de seguridad de Saltillo.
El alcalde Javier Díaz González destacó que la coordinación entre ciudadanía y gobierno ha sido clave para fortalecer el modelo de seguridad de Saltillo. CORTESÍA

NUEVA OFICINA PARA ATENCIÓN DIRECTA

Como parte de estas acciones, Javier Díaz entregó una oficina móvil de atención y vigilancia en la plaza pública Los Arcos, ubicada en el sector nororiente de la ciudad, donde los habitantes podrán realizar reportes, solicitar apoyo y mantener comunicación directa con las autoridades.

El espacio fue rehabilitado con apoyo de Grupo TSM, encabezado por Enrique Garza Tovar, e incluye trabajos de mejora urbana como instalación de luminarias, colocación de bancas, reforestación, recuperación de áreas verdes y acciones de jardinería.

“Esta oficina responde a una petición de la propia comunidad y fortalece nuestra estrategia de proximidad”, señaló el alcalde, quien destacó que la presencia permanente de las autoridades permite generar mayor confianza entre los vecinos.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que la oficina móvil funcionará como un punto de prevención, vigilancia y atención ciudadana, donde se podrán canalizar emergencias y solicitudes relacionadas con seguridad pública.

$!La nueva oficina móvil permitirá a los vecinos realizar reportes y recibir atención directa por parte de las autoridades de seguridad.
La nueva oficina móvil permitirá a los vecinos realizar reportes y recibir atención directa por parte de las autoridades de seguridad. CORTESÍA

TECNOLOGÍA Y VIGILANCIA, PARTE DE LA ESTRATEGIA

Durante el evento, el alcalde resaltó que el esquema de seguridad municipal está integrado por mil 393 cámaras urbanas, de las cuales 711 cuentan con tecnología de reconocimiento facial, además de dos drones tácticos, 67 casetas de vigilancia, el ChatBot de Seguridad y la Red Ciudadana Digital.

Díaz González afirmó que la coordinación entre ciudadanía y autoridades ha permitido consolidar un modelo que busca anticiparse a los problemas y mantener una respuesta más rápida ante las necesidades de los habitantes.

$!Más de 630 grupos de WhatsApp mantienen activa la red de seguridad ciudadana en Saltillo.
Más de 630 grupos de WhatsApp mantienen activa la red de seguridad ciudadana en Saltillo. CORTESÍA

Al finalizar la entrega, el presidente municipal encabezó un recorrido de vigilancia junto con corporaciones municipales, estatales y federales por las colonias La Aurora, Bonanza y Oceanía, con el objetivo de reforzar la presencia policial y escuchar directamente las inquietudes de los vecinos.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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