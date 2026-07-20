Con nueva oficina móvil en La Aurora, Saltillo fortalece vigilancia y participación ciudadana

El modelo de seguridad de Saltillo sumó un nuevo componente de proximidad con la puesta en marcha de una oficina móvil de atención y vigilancia en la colonia La Aurora, una estrategia que busca acercar los servicios de seguridad a las familias y reforzar la coordinación entre ciudadanos y autoridades. Durante la entrega del espacio, el alcalde Javier Díaz González destacó que más de 135 mil saltillenses forman parte actualmente de la Red Ciudadana Digital, integrada por más de 630 grupos de WhatsApp, considerada una de las redes vecinales de seguridad más grandes del país.

El edil señaló que esta participación ciudadana se ha convertido en un elemento clave para mantener a Saltillo como referente nacional en materia de seguridad, al permitir que habitantes reporten situaciones de riesgo, den aviso sobre incidencias y colaboren con las corporaciones preventivas. “Hoy son más de 135 mil saltillenses quienes, a través de más de 630 grupos de WhatsApp, reportan incidencias, cuidan sus calles, colonias, parques y plazas”, afirmó Díaz González, al resaltar que la estrategia se basa en la colaboración permanente entre sociedad y gobierno. El alcalde recordó que este esquema fue impulsado desde la administración estatal por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuando estuvo al frente del Municipio de Saltillo, y que actualmente forma parte de una estrategia integral que combina tecnología, vigilancia y participación comunitaria.

NUEVA OFICINA PARA ATENCIÓN DIRECTA Como parte de estas acciones, Javier Díaz entregó una oficina móvil de atención y vigilancia en la plaza pública Los Arcos, ubicada en el sector nororiente de la ciudad, donde los habitantes podrán realizar reportes, solicitar apoyo y mantener comunicación directa con las autoridades. El espacio fue rehabilitado con apoyo de Grupo TSM, encabezado por Enrique Garza Tovar, e incluye trabajos de mejora urbana como instalación de luminarias, colocación de bancas, reforestación, recuperación de áreas verdes y acciones de jardinería. “Esta oficina responde a una petición de la propia comunidad y fortalece nuestra estrategia de proximidad”, señaló el alcalde, quien destacó que la presencia permanente de las autoridades permite generar mayor confianza entre los vecinos. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que la oficina móvil funcionará como un punto de prevención, vigilancia y atención ciudadana, donde se podrán canalizar emergencias y solicitudes relacionadas con seguridad pública.

TECNOLOGÍA Y VIGILANCIA, PARTE DE LA ESTRATEGIA Durante el evento, el alcalde resaltó que el esquema de seguridad municipal está integrado por mil 393 cámaras urbanas, de las cuales 711 cuentan con tecnología de reconocimiento facial, además de dos drones tácticos, 67 casetas de vigilancia, el ChatBot de Seguridad y la Red Ciudadana Digital. Díaz González afirmó que la coordinación entre ciudadanía y autoridades ha permitido consolidar un modelo que busca anticiparse a los problemas y mantener una respuesta más rápida ante las necesidades de los habitantes.

Al finalizar la entrega, el presidente municipal encabezó un recorrido de vigilancia junto con corporaciones municipales, estatales y federales por las colonias La Aurora, Bonanza y Oceanía, con el objetivo de reforzar la presencia policial y escuchar directamente las inquietudes de los vecinos.