Con programa ‘Aquí Andamos’, atienden espacios públicos y vialidades en distintos sectores de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las acciones de mantenimiento, limpieza y rehabilitación urbana en distintos sectores de la ciudad a través del programa “Aquí Andamos”, con el objetivo de atender de manera integral los espacios públicos y mejorar las condiciones de calles, colonias y áreas comunes. El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores se desarrollan mediante la coordinación de diversas dependencias municipales y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la finalidad de mantener en orden las áreas urbanas y ofrecer entornos más seguros para las familias saltillenses.

LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE CALLEJONES Como parte de estas acciones, personal de Medio Ambiente y Servicios Primarios trabaja de manera permanente en la limpieza y rehabilitación de diversos callejones ubicados en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de recuperar espacios públicos y mejorar su imagen. Las cuadrillas de Embellecimiento Urbano mantienen labores constantes en el sector Morelos, específicamente en los callejones ubicados en las calles 9, 14 y 16, así como en el bulevar del mismo nombre. De igual forma, se realizan intervenciones en los callejones 10, 11 y 38, este último localizado en el cruce del Arco Vial con el bulevar Otilio González, donde se llevan a cabo trabajos integrales de deshierbe, descacharrización y limpieza general.

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES En materia de infraestructura urbana, el municipio mantiene como una de sus prioridades la rehabilitación y mantenimiento de vialidades, principalmente en aquellas que han sufrido afectaciones derivadas de fenómenos meteorológicos.

En este sentido, cuadrillas de Obras Públicas realizaron trabajos de mantenimiento en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez con el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito. Además, brigadas municipales llevan a cabo labores de retiro de escombro en vialidades previamente rehabilitadas, a fin de fortalecer la imagen urbana en calles, calzadas y bulevares. ACCIONES EN COLONIAS Dentro del programa integral de atención urbana, brigadas del municipio también trabajan en la colonia Lomas Verdes, donde realizan labores de limpieza y aplicación de pintura como parte de la estrategia “Colonias al 100”, que actualmente se desarrolla en su segunda etapa en este sector del suroriente de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González reiteró que su administración continuará impulsando acciones en todos los sectores de la ciudad para atender las principales necesidades de la población y garantizar mejores espacios públicos para la comunidad.

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