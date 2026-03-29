‘Vas a comprar una pesadilla’: alerta AMPI Saltillo por riesgos al comprar casas en remate

Ante la oferta de propiedades con precios bajos, pero que se encuentran en procesos legales, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Saltillo advirtió sobre los riesgos de adquirir inmuebles en litigio o remate: “Vas a comprar una pesadilla”, sostiene el organismo. Eduardo Javier Aldape Cavazos, presidente de la AMPI Saltillo, expuso que es común que profesionistas jóvenes se sientan atraídos por este tipo de propiedades debido a que son las que se ajustan a su presupuesto, aunque muchas veces se trata de adquirir un problema legal.

A través de plataformas inmobiliarias, así como en Marketplace de Facebook, es común que las casas que se anuncian son capturas de pantalla de Google Maps o fotografías externas, ya que en la mayoría de los casos los vendedores no tienen acceso físico al inmueble por el juicio vigente. En febrero de este año, VANGUARDIA publicó que tras una revisión, se encontró que la propiedad más barata que se comercializa en Saltillo con crédito hipotecario se vende en 850 mil pesos, por lo que una persona debe ganar cerca de 25 mil pesos mensuales para adquirirla. No obstante, en Marketplace se pueden encontrar anuncios como el de una casa de 3 habitaciones y 2.5 baños en 455 mil pesos en la colonia Cruz del Aire. El anuncio aclara que se trata de un remate bancario y asegura tener respaldo de los bancos, así como asesoría jurídica. Por 600 mil pesos también se anuncia otra casa en la colonia Oceanía, con 3 habitaciones y dos baños. De la misma manera, no se incluyen fotos del interior de la vivienda y asegura brindar asesoría legal para las personas interesadas. Andrea Morales Ramírez, directora de Capacitación de AMPI Saltillo, sugirió a los interesados acercarse a un asesor que cuente con certificaciones oficiales que avalen su capacidad técnica y ética. Detalló que la AMPI busca la certificación ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), una dependencia del gobierno federal que ratifica el profesionalismo de los asesores. Por su parte, Aldape Cavazos, quien también posee la profesión de abogado, recalcó que antes de ver una propiedad en remate es indispensable contar con asesoría legal especializada para evitar complicaciones futuras. Explicó que un asesor inmobiliario puede tener las bases necesarias, pero no cuenta con el mismo nivel de conocimiento que un abogado para analizar la profundidad de un juicio de remate hipotecario.

“Mi respuesta es: no se meta con esa casa. No se meta con esa casa, porque en lugar de comprar la casa de tus sueños, vas a comprar una pesadilla”, señaló. Expuso que incluso cuando se asegura que ya existe una sentencia favorable, el comprador corre el riesgo de que aparezca otro copropietario que no haya estado de acuerdo con el proceso y reclame la propiedad. Afirmó que, aun con la escritura en mano y el pago realizado, un juicio puede revertirse y provocar la pérdida del inmueble para quien lo adquirió de buena fe en un remate bancario. “Te meten en un juicio y te lo tumban. Entonces, mi consejo es: no te metas con esa casa. Métete con una casa que tenga toda su papelería en regla”, expuso. Indicó que una propiedad puede tener un gravamen vigente sin que esto represente un problema insalvable, siempre y cuando los documentos de sucesiones o traspasos previos estén correctamente integrados. Para garantizar la seguridad de las operaciones, mencionó que los socios de AMPI utilizan un sistema de listado múltiple (MLS) que funciona como una bolsa inmobiliaria con propiedades que ya han sido revisadas legalmente. EL TRASPASO ES INEXISTENTE Respecto a la figura del “traspaso”, Morales fue enfática al señalar que legalmente esta operación no existe como se promociona habitualmente en redes sociales. “El traspaso no existe. No existe porque tú al momento de que estás comprando ese inmueble, yo no te estoy traspasando mis deudas. Tú estás pagándome a mí lo que yo ya pagué”, aclaró. Señaló que cuando se realiza una operación legítima ante un notario público, se efectúa una escritura donde el inmueble queda directamente a nombre del nuevo comprador y no se heredan créditos de terceros.

Puntualizó que en las notarías se realiza lo que denominan una operación simultánea, donde se liquida el adeudo con la institución bancaria o el Infonavit para que la propiedad quede libre de gravamen al momento de escriturar. Sobre los remates, compartió una recomendación recibida por notarios donde se advierte que un dueño anterior puede buscar regularizarse incluso años después y reclamar el inmueble por la vía legal. “Mi sugerencia es: no se metan con ese tipo de propiedades porque les va a salir mucho más caro pagar los juicios, pagar abogados y estar batallando con esa propiedad”, concluyó.

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