Arranca construcción de puente peatonal en Emilio Arizpe de la Maza para mejorar seguridad vial en el sur de Saltillo

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar el cruce de peatones en una de las vialidades con mayor flujo vehicular del sur de la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a la construcción de un puente peatonal sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la calle Jesús Berlanga. Durante el arranque de la obra, el presidente municipal señaló que este proyecto responde a una solicitud constante de habitantes del sector, quienes diariamente enfrentan riesgos al intentar cruzar la transitada avenida.

“Este puente peatonal es una respuesta concreta a una necesidad urgente de quienes diariamente transitan por aquí. Con su construcción estamos mejorando la movilidad y protegiendo la integridad de todos los vecinos del sector”, expresó.

La obra contempla una inversión de 2.6 millones de pesos y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad en distintas zonas de Saltillo. OBRA ESTRATÉGICA PARA EL SUR DE LA CIUDAD Javier Díaz recordó que en esta zona también se han realizado intervenciones para mejorar la circulación vehicular y peatonal, como la adecuación del crucero del bulevar Emilio Arizpe de la Maza con Antonio Cárdenas, lo que contribuye a ordenar el tránsito en uno de los accesos más importantes del sur de la capital. En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la importancia de esta obra para las colonias cercanas y reiteró el respaldo del Gobierno del Estado a las acciones emprendidas por el municipio.

“El alcalde Javier Díaz anda recorriendo las colonias y hoy es un compromiso que sigue cumpliendo todos los días por Saltillo. De parte del gobernador, sigue contando con todo el apoyo para continuar llevando a Saltillo al siguiente nivel”, comentó. BENEFICIARÁ A MILES DE HABITANTES La directora de Desarrollo Urbano, Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, explicó que la ubicación del puente fue definida tras realizar estudios técnicos, sondeos y levantamientos en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, determinando que el punto más viable era el cruce con la calle Jesús Berlanga.

El puente tendrá 80 metros lineales de longitud total, incluyendo la rampa de acceso, y 40 metros lineales de operación para el cruce de la vialidad, con capacidad para atender un aforo de entre 18 mil y 25 mil peatones por hora. La obra beneficiará a habitantes de colonias como Lomas de Lourdes, Portal de las Lomas, La Estrella, Lomas del Sur, Lomas de Santa Cruz, Portal del Sur, Villas de San Lorenzo, ampliación Humberto Dávila, Hacienda El Cortijo y Mesa de Lourdes, entre otras. RESPUESTA A UNA DEMANDA CIUDADANA En representación de las y los vecinos del sector, Mario Alberto Hernández Martínez agradeció al alcalde por atender una problemática que durante años representó un riesgo para quienes viven en la zona.

“Cruzar esta avenida representó un riesgo constante y hoy, gracias a su intervención, más de 15 mil beneficiarios directos contaremos con un paso digno y seguro”, expresó. En el arranque de la obra también estuvieron presentes Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública; Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible; y Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otros funcionarios y representantes del proyecto.

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