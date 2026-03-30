Arranca construcción de puente peatonal en Emilio Arizpe de la Maza para mejorar seguridad vial en el sur de Saltillo

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Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Arranca construcción de puente peatonal en Emilio Arizpe de la Maza para mejorar seguridad vial en el sur de Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González dio el arranque a la construcción de un puente peatonal sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo. CORTESÍA

La obra se ubicará en el cruce con la calle Jesús Berlanga y beneficiará a más de 15 mil habitantes; contará con rampas de acceso y capacidad para un alto flujo peatonal

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar el cruce de peatones en una de las vialidades con mayor flujo vehicular del sur de la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a la construcción de un puente peatonal sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la calle Jesús Berlanga.

Durante el arranque de la obra, el presidente municipal señaló que este proyecto responde a una solicitud constante de habitantes del sector, quienes diariamente enfrentan riesgos al intentar cruzar la transitada avenida.

$!El diputado local Álvaro Moreira Valdés señaló que la construcción del puente responde a una necesidad planteada por habitantes del sector y atendida por el Gobierno Municipal.
El diputado local Álvaro Moreira Valdés señaló que la construcción del puente responde a una necesidad planteada por habitantes del sector y atendida por el Gobierno Municipal. CORTESÍA
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“Este puente peatonal es una respuesta concreta a una necesidad urgente de quienes diariamente transitan por aquí. Con su construcción estamos mejorando la movilidad y protegiendo la integridad de todos los vecinos del sector”, expresó.

$!La obra se construirá en el cruce con la calle Jesús Berlanga y representa una inversión municipal de 2.6 millones de pesos.
La obra se construirá en el cruce con la calle Jesús Berlanga y representa una inversión municipal de 2.6 millones de pesos. CORTESÍA

La obra contempla una inversión de 2.6 millones de pesos y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad en distintas zonas de Saltillo.

OBRA ESTRATÉGICA PARA EL SUR DE LA CIUDAD

Javier Díaz recordó que en esta zona también se han realizado intervenciones para mejorar la circulación vehicular y peatonal, como la adecuación del crucero del bulevar Emilio Arizpe de la Maza con Antonio Cárdenas, lo que contribuye a ordenar el tránsito en uno de los accesos más importantes del sur de la capital.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la importancia de esta obra para las colonias cercanas y reiteró el respaldo del Gobierno del Estado a las acciones emprendidas por el municipio.

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“El alcalde Javier Díaz anda recorriendo las colonias y hoy es un compromiso que sigue cumpliendo todos los días por Saltillo. De parte del gobernador, sigue contando con todo el apoyo para continuar llevando a Saltillo al siguiente nivel”, comentó.

BENEFICIARÁ A MILES DE HABITANTES

La directora de Desarrollo Urbano, Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, explicó que la ubicación del puente fue definida tras realizar estudios técnicos, sondeos y levantamientos en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, determinando que el punto más viable era el cruce con la calle Jesús Berlanga.

$!Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila, destacó que esta obra representa una gestión importante para mejorar la seguridad y movilidad en el sur de la ciudad.
Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila, destacó que esta obra representa una gestión importante para mejorar la seguridad y movilidad en el sur de la ciudad. CORTESÍA

El puente tendrá 80 metros lineales de longitud total, incluyendo la rampa de acceso, y 40 metros lineales de operación para el cruce de la vialidad, con capacidad para atender un aforo de entre 18 mil y 25 mil peatones por hora.

La obra beneficiará a habitantes de colonias como Lomas de Lourdes, Portal de las Lomas, La Estrella, Lomas del Sur, Lomas de Santa Cruz, Portal del Sur, Villas de San Lorenzo, ampliación Humberto Dávila, Hacienda El Cortijo y Mesa de Lourdes, entre otras.

RESPUESTA A UNA DEMANDA CIUDADANA

En representación de las y los vecinos del sector, Mario Alberto Hernández Martínez agradeció al alcalde por atender una problemática que durante años representó un riesgo para quienes viven en la zona.

$!Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, explicó que la ubicación del puente fue definida tras estudios técnicos realizados en distintos puntos del bulevar Emilio Arizpe de la Maza.
Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, explicó que la ubicación del puente fue definida tras estudios técnicos realizados en distintos puntos del bulevar Emilio Arizpe de la Maza. CORTESÍA

“Cruzar esta avenida representó un riesgo constante y hoy, gracias a su intervención, más de 15 mil beneficiarios directos contaremos con un paso digno y seguro”, expresó.

En el arranque de la obra también estuvieron presentes Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública; Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible; y Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otros funcionarios y representantes del proyecto.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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