Alistan lanzamiento de nuevas rutas alimentadoras en Saltillo; modernizarán reglamentos

“Hoy tenemos por la noche reunión con el alcalde para ver ya las fechas de lanzamiento y las dos rutas que pretendemos lanzar”, explicó el funcionario. El objetivo principal es mejorar la conectividad en sectores donde la afluencia actual no permite sostener el servicio con el modelo tradicional.

El Gobierno Municipal de Saltillo definirá esta noche las fechas de lanzamiento para dos nuevas rutas alimentadoras que buscan fortalecer el sistema de transporte. Víctor de la Rosa Molina, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), confirmó que se reunirá con el alcalde para concretar los detalles operativos.

REESTRUCTURACIÓN DE RUTAS Y UNIDADES

Respecto a la situación de rutas como la “Roma”, De la Rosa señaló que se trabaja en un reacomodo de accionistas debido a la extensión del recorrido. “Es una ruta que toca tanto el oriente como el poniente de la ciudad y, evidentemente, la parte oriente no tiene la afluencia necesaria para sostenerse”, detalló.

El titular del IMMUS enfatizó que se contempla un cambio en los reglamentos municipales para permitir el uso de diversos tipos de unidades. “El reglamento nos da nada más un marco de maniobra pequeño, restringido, y se hace necesario contar con otro tipo de unidades”, afirmó De la Rosa.

VISIÓN METROPOLITANA Y LICITACIONES

En cuanto a la integración con Ramos Arizpe, el funcionario destacó que las propuestas de movilidad de este año mantienen una visión metropolitana. “Trabajamos de manera muy cercana con Ramos; ellos tienen un plan muy ambicioso y lo están ejecutando de muy buena manera”, comentó respecto a la coordinación intermunicipal.

Sobre el futuro de las rutas troncales, informó que el contrato actual vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que se prepara un nuevo proceso. “Entre septiembre y octubre estamos lanzando la licitación para el restante de los 12 meses, que sería todo el 2027”, precisó el titular de movilidad.