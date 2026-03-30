Alistan lanzamiento de nuevas rutas alimentadoras en Saltillo; modernizarán reglamentos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Alistan lanzamiento de nuevas rutas alimentadoras en Saltillo; modernizarán reglamentos
    El funcionario Víctor de la Rosa Molina adelantó cambios en el sistema de transporte público en Saltillo. MANUEL RODRÍGUEZ

El municipio prevé lanzar una nueva licitación para las rutas troncales ante el vencimiento del contrato actual en 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo definirá esta noche las fechas de lanzamiento para dos nuevas rutas alimentadoras que buscan fortalecer el sistema de transporte. Víctor de la Rosa Molina, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), confirmó que se reunirá con el alcalde para concretar los detalles operativos.

“Hoy tenemos por la noche reunión con el alcalde para ver ya las fechas de lanzamiento y las dos rutas que pretendemos lanzar”, explicó el funcionario. El objetivo principal es mejorar la conectividad en sectores donde la afluencia actual no permite sostener el servicio con el modelo tradicional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/la-marina-reconoce-a-saltillo-javier-diaz-destaca-seguridad-y-coordinacion-AM19733223

REESTRUCTURACIÓN DE RUTAS Y UNIDADES

Respecto a la situación de rutas como la “Roma”, De la Rosa señaló que se trabaja en un reacomodo de accionistas debido a la extensión del recorrido. “Es una ruta que toca tanto el oriente como el poniente de la ciudad y, evidentemente, la parte oriente no tiene la afluencia necesaria para sostenerse”, detalló.

El titular del IMMUS enfatizó que se contempla un cambio en los reglamentos municipales para permitir el uso de diversos tipos de unidades. “El reglamento nos da nada más un marco de maniobra pequeño, restringido, y se hace necesario contar con otro tipo de unidades”, afirmó De la Rosa.

VISIÓN METROPOLITANA Y LICITACIONES

En cuanto a la integración con Ramos Arizpe, el funcionario destacó que las propuestas de movilidad de este año mantienen una visión metropolitana. “Trabajamos de manera muy cercana con Ramos; ellos tienen un plan muy ambicioso y lo están ejecutando de muy buena manera”, comentó respecto a la coordinación intermunicipal.

Sobre el futuro de las rutas troncales, informó que el contrato actual vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que se prepara un nuevo proceso. “Entre septiembre y octubre estamos lanzando la licitación para el restante de los 12 meses, que sería todo el 2027”, precisó el titular de movilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-prepara-para-cierres-viales-por-eventos-religiosos-masivos-FM19733204

MANTENIMIENTO EN BULEVAR FUNDADORES

Finalmente, Víctor de la Rosa explicó que los cierres parciales en el bulevar Fundadores obedecen a un programa intensivo de sustitución de barreras de concreto. “Iniciamos con un programa que era simplemente sustituir las ballenas que están fracturadas o que están en muy mal estado”, indicó el funcionario.

Las maniobras se realizan en horario nocturno para minimizar el impacto vial en una de las arterias más transitadas de la capital coahuilense. “Estamos trabajando de 23:00 a 03:00 horas”, concluyó De la Rosa, asegurando que buscan eliminar riesgos de accidentes por estructuras mal alineadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Peces agolfados

Peces agolfados
true

El cuerpo del delito
true

POLITICÓN: Operativos contra autos robados en Saltillo ni frenan fraude ni corrupción
Myra Cheng, candidata a doctora en informática Cinoo Lee, investigadora postdoctoral en psicología, y Dan Jurafsky, profesor de informática y lingüística en el campus universitario de Stanford, California.

Estudio alerta sobre chatbots que refuerzan que las personas tomen malas decisiones y dañan sus relaciones
Noelia, una chica de Barcelona quien, en 2022, intentó suicidarse después de haber sufrido una agresión sexual múltiple.

Noelia y la Eutanasia
Jugadores y cuerpo técnico encabezado por Daniel Suárez e Israel Carrillo sellaron el boleto nacional.

Coahuila Sub-15 avanza a la Olimpiada Nacional 2026 tras destacar en Saltillo
El presidente Trump llega a la pista, acompañado por su seguridad y personal militar en uniforme ceremonial; su gestión de la guerra ha sido descrita como errática, oscilando entre amenazas de escalada e intentos de diplomacia.

Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra
Manifestantes en Cuba portan retratos de Fidel Castro; A pesar de los cambios de liderazgo, el legado de la familia Castro sigue siendo fundamental para la simbología del poder en la isla.

Los herederos de Castro emergen en medio de la crisis en Cuba