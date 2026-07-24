Responde Municipio de Saltillo al llamado de joven rescatista de perros

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    Responde Municipio de Saltillo al llamado de joven rescatista de perros
    Funcionarios del Municipio de Saltillo visitaron el albergue de Daniel Martínez y entregaron alimento para los perros rescatados. CORTESÍA

Entregan alimento al albergue de Daniel Martínez; ciudadanos piden respaldo permanente y reconocimiento por su labor

El llamado que el joven rescatista Daniel Martínez dirigió hace unos días al alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, obtuvo una primera respuesta. Este jueves, funcionarios del Gobierno Municipal visitaron el albergue que el saltillense sostiene con recursos propios para atender a perros en situación de abandono y entregaron alimento como parte del apoyo a su labor.

La visita fue dada a conocer por el propio Daniel Martínez a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento por el respaldo recibido y por el acercamiento de las autoridades municipales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/daniel-martinez-rescatista-de-perros-abandonados-en-saltillo-pide-apoyo-al-alcalde-javier-diaz-LD22302999

“El albergue tuvo una visita con mucho alimento y unas muy buenas personas; gracias por el apoyo y por no olvidar mi causa... agradezco mucho que se tomaran el tiempo de visitar el albergue”, escribió el rescatista en su cuenta de Facebook, en una publicación en la que también agradeció al director de Medio Ambiente, Emmanuel Olache Valdés, al alcalde Javier Díaz González y al Gobierno Municipal de Saltillo.

PIDEN QUE EL APOYO SEA PERMANENTE

La publicación generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes reconocieron el trabajo que Daniel Martínez ha desarrollado durante años en favor del bienestar animal.

Entre ellas destacó la de Majo Kurunha, quien propuso postular al joven al Premio Municipal de la Juventud al considerar que su labor en favor de los animales merece un reconocimiento público.

En el mismo sentido, Darío Coronado Montes celebró la respuesta de las autoridades, aunque pidió que el acercamiento no se limite a una visita protocolaria y se traduzca en una colaboración permanente.

$!Fueron 220 kilos de alimento los entregados por el Municipio a Daniel Martínez.
Fueron 220 kilos de alimento los entregados por el Municipio a Daniel Martínez. CORTESÍA

“Que ese acercamiento no quede solo en la foto para el archivo, sino que sea el inicio de una verdadera colaboración del Municipio y del Gobierno Estatal con el albergue que creó y mantiene con recursos propios Daniel Martínez, y que los apoyos sean permanentes”, expresó.

Asimismo, se sumó a la propuesta de que el rescatista sea considerado para recibir el Premio Municipal de la Juventud por su compromiso con la protección de los animales en situación de calle.

Ante las muestras de apoyo y las peticiones ciudadanas, el director de Medio Ambiente del Municipio de Saltillo, Emmanuel Olache Valdés, respondió con un mensaje en redes sociales: “Juntos a jalar en equipo por el bien del bienestar animal”, dejando abierta la posibilidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad civil para atender esta problemática.

En su portal de Facebook, Olache Valdés publicó: “Por indicaciones del alcalde Javier Díaz, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable entregó 220 kg de alimento a Daniel Martínez, rescatista que brinda refugio y cuidado a perros en situación de abandono en el ejido Palma Gorda.

“A través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), fortalecemos el rescate, la protección y la adopción responsable de animales de compañía”.

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