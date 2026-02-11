Muere arrollada vendedora ambulante y se da transporte de personal a la fuga en Saltillo

Una mujer que se ganaba la vida con la venta de ropa y golosinas perdió la vida la noche de ayer martes al ser atropellada por un camión de transporte de personal, cuyo conductor no había sido ubicado por las autoridades. El accidente ocurrió en el cruce del bulevar Miguel Hidalgo y calle Cuatro, en la colonia Miguel Hidalgo, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando Yésica María Eugenia ¨N¨, de 52 años, caminaba empujando una carriola en la que trasladaba su mercancía, entre dulces, paletas y ropa que ofrecía a peatones. Momentos antes se había encontrado con familiares en una farmacia de la zona, a quienes les comentó que se dirigía a reunirse con un grupo de conocidos para continuar con sus ventas.

