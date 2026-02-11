Muere arrollada vendedora ambulante y se da transporte de personal a la fuga en Saltillo

Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Muere arrollada vendedora ambulante y se da transporte de personal a la fuga en Saltillo
    Yésica María Eugenia ¨N¨ fue atropellada cuando cruzaba el bulevar Miguel Hidalgo, en la colonia Miguel Hidalgo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El camión fue hallado abandonado horas después en la colonia Teresitas, mientras el conductor permanece prófugo

Una mujer que se ganaba la vida con la venta de ropa y golosinas perdió la vida la noche de ayer martes al ser atropellada por un camión de transporte de personal, cuyo conductor no había sido ubicado por las autoridades. El accidente ocurrió en el cruce del bulevar Miguel Hidalgo y calle Cuatro, en la colonia Miguel Hidalgo, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando Yésica María Eugenia ¨N¨, de 52 años, caminaba empujando una carriola en la que trasladaba su mercancía, entre dulces, paletas y ropa que ofrecía a peatones. Momentos antes se había encontrado con familiares en una farmacia de la zona, a quienes les comentó que se dirigía a reunirse con un grupo de conocidos para continuar con sus ventas.

Al cruzar el bulevar Miguel Hidalgo logró llegar al camellón central; sin embargo, fue embestida por un camión que circulaba de poniente a oriente. Testigos señalaron no recordar el nombre de la línea, aunque indicaron que en el parabrisas del vehículo se observaba la empresa Stellantis. Tras el impacto, el conductor se retiró del lugar, dejando a la víctima abandonada.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal y a paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU). Al confirmarse el fallecimiento, las autoridades procedieron al acordonamiento del bulevar.

$!Elementos de la AIC recabaron videos de cámaras de seguridad para identificar la unidad involucrada en el atropellamiento.
Elementos de la AIC recabaron videos de cámaras de seguridad para identificar la unidad involucrada en el atropellamiento. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) recabaron videos de cámaras de seguridad de una farmacia y de domicilios cercanos, con los que se logró identificar la marca Zafiro del camión y el número económico 4888. Horas más tarde, la unidad fue localizada abandonada en las calles Tricaes y Perones, en la colonia Teresitas.

El operador no fue localizado y se le sigue un proceso por homicidio culposo. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

