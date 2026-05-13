Llevarán torneo “Calle x cancha” a jóvenes de colonias de Saltillo

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    Llevarán torneo “Calle x cancha” a jóvenes de colonias de Saltillo
    El futbol será utilizado como herramienta para fomentar la interacción entre jóvenes de barrios de Saltillo. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad busca prevenir conductas de riesgo y fortalecer la convivencia entre barrios mediante el futbol

Saltillo albergará este jueves el torneo de futbol “Calle x cancha”, una estrategia impulsada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo para trabajar con jóvenes en situación de riesgo y prevenir conductas antisociales en distintos sectores de la ciudad.

La actividad será organizada por la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito en el Parque Carlos R. González, a partir de las 19:00 horas, con la participación de grupos de jóvenes de las colonias Bellavista y Ojo de Agua.

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El director de Proximidad Social y Prevención del Delito, Alexis Morales Hernández, explicó que el objetivo es generar espacios de convivencia entre jóvenes de distintos barrios, incluso entre grupos que mantienen rivalidades.

Indicó que este tipo de dinámicas han sido aplicadas en otras ciudades del país y del mundo como mecanismos para romper ciclos de violencia y fortalecer la reconstrucción del tejido social.

“Tratamos de fomentar la interacción entre jóvenes de una colonia con otra con los que se tiene rivalidad o incluso grupos de jóvenes dentro de las mismas colonias”, señaló.

Añadió que también se busca involucrar a las familias y acercar a las corporaciones de seguridad a la comunidad en un entorno distinto al cotidiano.

$!Corporaciones policiales participarán en la actividad para fortalecer la confianza con jóvenes y familias.
Corporaciones policiales participarán en la actividad para fortalecer la confianza con jóvenes y familias. CORTESÍA

Morales Hernández informó que en el torneo participarán elementos policiales de los tres órdenes de gobierno con la intención de generar confianza entre jóvenes, familias y autoridades.

“La proximidad social que impulsa la Comisaría de Seguridad ha hecho que la ciudadanía confíe más en las autoridades policiales y ha contribuido a construir entornos más seguros”, comentó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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