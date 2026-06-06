Conductor ebrio en Saltillo choca contra negocio tras intentar escapar

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    Conductor ebrio en Saltillo choca contra negocio tras intentar escapar
    El conductor fue detenido por elementos de Tránsito Municipal tras protagonizar dos percances en la colonia Villa Morelos. MARTÍN ROJAS

Derribó mobiliario urbano en la colonia Villa Morelos y terminó detenido luego de impactar su vehículo contra un establecimiento

Un conductor presuntamente en estado de ebriedad terminó detenido durante la madrugada de este sábado en Saltillo, luego de provocar daños en la colonia Villa Morelos y estrellarse contra la fachada de un negocio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, cuando el responsable circulaba a bordo de un Chevrolet Beat sobre la calle 17, de norte a sur. Al llegar al cruce con Villa Bonita giró hacia el oriente a exceso de velocidad y perdió el control del volante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-conductor-choca-contra-vehiculos-estacionados-y-abandona-su-camioneta-FL21195312

La maniobra provocó que derribara un durmiente y destruyera una maceta propiedad de la colonia. Tras ocasionar los daños, intentó retirarse del lugar con rumbo al norte.

Sin embargo, metros más adelante volvió a perder el control de la unidad, subió a la banqueta y se impactó contra la fachada de un negocio, donde finalmente detuvo su marcha.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y, al detectar que el conductor presentaba estado de ebriedad, procedieron con su detención.

La unidad fue asegurada y remolcada a un corralón, mientras las autoridades realizan el deslinde de responsabilidades y la cuantificación de los daños.

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