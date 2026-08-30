Conductor ebrio pierde el control y choca contra puente en el V. Carranza

El conductor de un vehículo Volkswagen protagonizó un accidente vial después de perder el control del volante debido al presunto estado de ebriedad en el que transitaba, durante la madrugada de este domingo al norte de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 02:20 horas, cuando el conductor, identificado como Antonio, transitaba a bordo de un Volkswagen Jetta de color blanco sobre el bulevar Venustiano Carranza.

El hombre circulaba en presunto estado de ebriedad con dirección de norte a sur y, al llegar a la intersección con el periférico Luis Echeverría Álvarez, intentó girar hacia el poniente. Sin embargo, debido a la condición en la que presuntamente se encontraba, perdió el control del volante y terminó impactándose de frente contra el cordón cuneta del puente vehicular.