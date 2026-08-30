Conductor ebrio pierde el control y choca contra puente en el V. Carranza

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Saltillo
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    Conductor ebrio pierde el control y choca contra puente en el V. Carranza
    El Volkswagen Jetta terminó con daños considerables tras impactarse contra el cordón cuneta del puente vehicular. MARTÍN ROJAS

Un conductor presuntamente ebrio perdió el control de su Volkswagen Jetta y se impactó contra el cordón cuneta de un puente vehicular; él y su acompañante resultaron ilesos

El conductor de un vehículo Volkswagen protagonizó un accidente vial después de perder el control del volante debido al presunto estado de ebriedad en el que transitaba, durante la madrugada de este domingo al norte de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:20 horas, cuando el conductor, identificado como Antonio, transitaba a bordo de un Volkswagen Jetta de color blanco sobre el bulevar Venustiano Carranza.

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El hombre circulaba en presunto estado de ebriedad con dirección de norte a sur y, al llegar a la intersección con el periférico Luis Echeverría Álvarez, intentó girar hacia el poniente. Sin embargo, debido a la condición en la que presuntamente se encontraba, perdió el control del volante y terminó impactándose de frente contra el cordón cuneta del puente vehicular.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y detuvieron al conductor presuntamente ebrio.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y detuvieron al conductor presuntamente ebrio. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y procedieron a detener al conductor.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del impacto, tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos.

Finalmente, el vehículo fue remolcado mediante una grúa y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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