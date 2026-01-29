Conductor embiste a dos menores motociclistas y los deja heridos, en Saltillo

Saltillo
/ 29 enero 2026
    El conductor fue asegurado por las autoridades municipales.

Ambos terminaron lesionados al chocar con un vehículo que les quitó derecho de paso

Un paseo en motocicleta estuvo a punto de costarles la vida a dos adolescentes, luego de chocar contra un vehículo que les quitó el derecho de circulación en la colonia Universidad Pueblo.

Los lesionados, identificados como Jesús Joel N., de 15 años, y Uriel Alexander N., de 17 años, resultaron con diversas heridas. Ambos fueron valorados por socorristas de la Secretaría de Salud, quienes informaron que presentaban hematomas en el cráneo y en las manos.

Posteriormente, fueron trasladados al Hospital General, donde se reportan estables. Los jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta marca Italika. El probable responsable fue identificado como Francisco Javier Flores, de 32 años de edad, quien conducía un automóvil MG. De acuerdo con el reporte, el conductor se había estacionado momentáneamente a un costado del bulevar Otilio González, en el cruce con Ignacio Chávez, y al intentar incorporarse al carril contrario no se percató de la motocicleta que circulaba de oriente a poniente.

A pesar de que el conductor de la motocicleta intentó evadir el impacto, el choque se produjo contra el costado trasero izquierdo del automóvil. Debido al impacto, ambos adolescentes salieron proyectados y quedaron tendidos sobre la banqueta, frente a una conocida ferretera.

En el lugar fueron nuevamente valorados y abordados a una ambulancia para su traslado al centro médico. Elementos de Tránsito Municipal procedieron con el aseguramiento del conductor del vehículo y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el deslinde de responsabilidades.

