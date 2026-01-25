Golpean a mesero, lo chocan y lo despojan de sus pertenencias en Saltillo

Una riña registrada durante la madrugada en un establecimiento de alimentos al oriente de Saltillo derivó en una serie de hechos violentos que concluyeron con un mesero lesionado, tras ser perseguido, agredido y despojado de sus pertenencias en la colonia Hidalgo.

De acuerdo con la información difundida a través de un canal de WhatsApp, el primer incidente se registró en el negocio Norteño Wings, ubicado en el sector Mirasierra. En el lugar, una clienta fue señalada por encontrarse alterada y comenzar a agredir a empleados del establecimiento, lo que generó un ambiente de tensión y un conflicto al interior del local.

Tras el altercado inicial, uno de los trabajadores, un mesero del negocio, decidió retirarse del lugar para evitar que la situación escalara. El empleado abordó su vehículo, un automóvil Chevrolet Chevy color guindo, con la intención de alejarse del sitio por sus propios medios.

Minutos después, ya en la colonia Hidalgo y sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, el mesero fue alcanzado por las personas involucradas en la riña. En ese punto, el vehículo del trabajador fue impactado de manera intencional, lo que provocó que se detuviera.

Una vez detenido, el mesero fue golpeado por varias personas, quienes además lo despojaron de su teléfono celular y lo dejaron tirado en el lugar, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

A consecuencia de las agresiones sufridas, el trabajador decidió trasladarse por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención médica por las lesiones que presentaba. No se proporcionaron detalles sobre la gravedad de su estado de salud, aunque se confirmó que no requirió traslado en ambulancia.

Ante los hechos, se solicitó el envío urgente de una unidad policial. Elementos de la Policía Municipal acudieron al periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Hidalgo, para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, ni sobre la presentación de una denuncia formal ante la autoridad correspondiente. Las corporaciones de seguridad mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos, así como para ubicar a los responsables de la agresión y el daño al vehículo.