Golpean a mesero, lo chocan y lo despojan de sus pertenencias en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 enero 2026
    Golpean a mesero, lo chocan y lo despojan de sus pertenencias en Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal acudieron al periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Hidalgo. FOTO: CORTESÍA

Tras el reporte, elementos municipales se movilizaron al periférico LEA para tomar conocimiento del choque y la agresión, sin que se reportaran personas detenidas

Una riña registrada durante la madrugada en un establecimiento de alimentos al oriente de Saltillo derivó en una serie de hechos violentos que concluyeron con un mesero lesionado, tras ser perseguido, agredido y despojado de sus pertenencias en la colonia Hidalgo.

De acuerdo con la información difundida a través de un canal de WhatsApp, el primer incidente se registró en el negocio Norteño Wings, ubicado en el sector Mirasierra. En el lugar, una clienta fue señalada por encontrarse alterada y comenzar a agredir a empleados del establecimiento, lo que generó un ambiente de tensión y un conflicto al interior del local.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre resulta lesionado con arma blanca tras riña familiar en la Provivienda

Tras el altercado inicial, uno de los trabajadores, un mesero del negocio, decidió retirarse del lugar para evitar que la situación escalara. El empleado abordó su vehículo, un automóvil Chevrolet Chevy color guindo, con la intención de alejarse del sitio por sus propios medios.

Minutos después, ya en la colonia Hidalgo y sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, el mesero fue alcanzado por las personas involucradas en la riña. En ese punto, el vehículo del trabajador fue impactado de manera intencional, lo que provocó que se detuviera.

Una vez detenido, el mesero fue golpeado por varias personas, quienes además lo despojaron de su teléfono celular y lo dejaron tirado en el lugar, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

A consecuencia de las agresiones sufridas, el trabajador decidió trasladarse por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención médica por las lesiones que presentaba. No se proporcionaron detalles sobre la gravedad de su estado de salud, aunque se confirmó que no requirió traslado en ambulancia.

TE PUEDE INTERESAR: Sale a auxiliar a su hermana tras choque y termina involucrado en otro percance en Saltillo

Ante los hechos, se solicitó el envío urgente de una unidad policial. Elementos de la Policía Municipal acudieron al periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Hidalgo, para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, ni sobre la presentación de una denuncia formal ante la autoridad correspondiente. Las corporaciones de seguridad mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos, así como para ubicar a los responsables de la agresión y el daño al vehículo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Coalición de Trabajadores de la Educación recordó que han mantenido esta batalla esta batalla legal duante varios lustros.

Magisterio exige a Gobierno de Coahuila corrección en pagos a pensionados de la Sección 38
El Museo del Desierto colocará un stand permanente en el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA que se instalará en el Parque Fundidora de Monterrey.

Saltillo: Tendrá Museo del Desierto stand en Fan Fest del Mundial de Parque Fundidora
Los despojos registraron un fuerte crecimiento durante 2025, al grado de alcanzar su mayor nivel en la última década.

Coahuila: En 2025, arrecian despojos y tocan su pico más alto en una década
true

El combate a la corrupción está en otro lado

Cómo mueren las democracias

Cómo mueren las democracias

true

Coahuila en 2026: economía y elecciones
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes