Conductor embiste a motociclista y lo deja herido, en Saltillo

Un joven motociclista resultó con lesiones de consideración y fue internado en la Clínica 2 del Seguro Social, luego de ser derribado de la motocicleta en la que viajaba.

El accidente ocurrió la noche de este jueves en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida Las Torres, frente al Parque Industrial Las Torres. Como afectado aparece Carlos N., de 26 años de edad, quien conducía una motocicleta color negro.

Cerca de las 9:00 de la noche circulaba en sentido de poniente a oriente y, según los primeros reportes, tenía la vía libre, ya que el semáforo se encontraba en luz verde. El segundo vehículo involucrado es un Chevrolet Aveo color gris, modelo 2014, conducido por Flavio N., de 42 años de edad. El automóvil también transitaba por el periférico en sentido de poniente y, al llegar al cruce con la avenida Las Torres, intentó retornar.

Durante la maniobra, presuntamente le quitó el derecho de paso a la motocicleta, que se impactó contra el costado trasero derecho del vehículo. El motociclista sufrió heridas en el rostro y quedó tendido a la orilla del periférico. Fue trasladado de urgencia a dicho centro médico, mientras que el probable responsable fue asegurado y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público.

Se abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas y su situación legal se definirá en las próximas horas de este viernes.