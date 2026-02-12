Conductor embiste a motociclista y lo deja herido, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Conductor embiste a motociclista y lo deja herido, en Saltillo
    El joven fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

El lesionado fue llevado en una ambulancia de la Cruz Roja a la clínica dos del Seguro Social

Un joven motociclista resultó con lesiones de consideración y fue internado en la Clínica 2 del Seguro Social, luego de ser derribado de la motocicleta en la que viajaba.

El accidente ocurrió la noche de este jueves en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida Las Torres, frente al Parque Industrial Las Torres. Como afectado aparece Carlos N., de 26 años de edad, quien conducía una motocicleta color negro.

Cerca de las 9:00 de la noche circulaba en sentido de poniente a oriente y, según los primeros reportes, tenía la vía libre, ya que el semáforo se encontraba en luz verde. El segundo vehículo involucrado es un Chevrolet Aveo color gris, modelo 2014, conducido por Flavio N., de 42 años de edad. El automóvil también transitaba por el periférico en sentido de poniente y, al llegar al cruce con la avenida Las Torres, intentó retornar.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: estudiante de 19 años de la Narro se quita la vida por una decepción amorosa

Durante la maniobra, presuntamente le quitó el derecho de paso a la motocicleta, que se impactó contra el costado trasero derecho del vehículo. El motociclista sufrió heridas en el rostro y quedó tendido a la orilla del periférico. Fue trasladado de urgencia a dicho centro médico, mientras que el probable responsable fue asegurado y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público.

Se abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas y su situación legal se definirá en las próximas horas de este viernes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades sanitarias exhortan a madres y padres a identificar signos de alarma y acudir a los centros de salud para detección oportuna.

Coahuila: cáncer infantil, entre la urgencia médica y la esperanza de un donador compatible
En Coahuila el 48 por ciento de los jovencitos no ha escuchado hablar de métodos anticonceptivos.

Uno de cada 5 adolescentes de Coahuila ignora para qué sirve el uso del condón
Aunque la reforma sí contempla una reducción a 40 horas por semana, conserva el esquema de un día de descanso por cada seis de trabajo.

Frente por las 40 Horas laborales en Coahuila rechaza reforma aprobada en el Senado
Como cada año, cientos de mujeres saldrán a las calles para exigir se respeten sus derechos.

Colectiva organiza actividades para financiar una de las marchas del 8M en Saltillo
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional