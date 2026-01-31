Conductor novato pierde el control y se estrella contra camellón, al norte de Saltillo

Saltillo
/ 31 enero 2026
    Conductor novato pierde el control y se estrella contra camellón, al norte de Saltillo
    El vehículo Hyundai terminó sobre el camellón central tras perder el control en la intersección de los bulevares José Musa de León y Nazario S. Ortiz Garza, durante la madrugada. FOTO: MARTÍN ROJAS

Un joven conductor perdió el control de su vehículo y se impactó contra el camellón en el bulevar José Musa de León durante la madrugada

El conductor de un vehículo de la marca Hyundai se impactó contra el camellón, tras perder el control al presuntamente conducir a exceso de velocidad al norte de Saltillo y sin tener un amplio conocimiento de conducción.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:40 horas, cuando el joven involucrado transitaba sobre el bulevar José Musa de León con dirección de norte a sur. Al llegar a la intersección con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, giró rumbo al oriente.

Lamentablemente, debido a la poca experiencia al conducir, aunado al presunto exceso de velocidad, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra el camellón, para posteriormente terminar en medio de la vialidad.

Automovilistas que circulaban por la zona, al ver el percance, llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, pues el vehículo se encontraba obstruyendo la circulación.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido. Al entrevistarse con el joven, manifestó que otro vehículo lo impactó; sin embargo, no contaba el automóvil con algún daño que respaldara lo anterior.

Finalmente, al no encontrarse daños al municipio y debido a que el joven no presentó aliento alcohólico, los oficiales se retiraron, mientras que el afectado le habló a su seguro.

