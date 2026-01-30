Hombre es apuñalado en el motel Plaza de Saltillo

Un hombre resultó lesionado por arma blanca al interior de una de las habitaciones del Motel Plaza, ubicado al oriente de Saltillo.

El incidente provocó la movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Municipal. La persona afectada fue identificada como Carlos N., de 56 años de edad, quien fue localizado en el área de acceso del establecimiento, situado en el bulevar Fundadores y la avenida Mezquite, en la colonia Loma Linda.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el hombre arribó al motel en compañía de una mujer alrededor de las 4:30 horas. Ambos rentaron la habitación número cuatro y permanecieron en el lugar por un corto periodo, cuando posteriormente arribó un vehículo tipo Jetta. Presuntamente, en dicha unidad viajaba el esposo de la mujer, acompañado de otro individuo. Ambos ingresaron de manera violenta a la habitación y agredieron al afectado con un objeto punzocortante, ocasionándole lesiones en el brazo derecho.

TE PUEDE INTERESAR: Revienta FGR otra ‘tiendita’ de droga en la Bellavista de Saltillo

Según registros de las cámaras de seguridad del motel, empleados del lugar intentaron intervenir para detener la agresión; sin embargo, los involucrados portaban armas, lo que impidió su actuación. Tras la agresión, el lesionado intentó salir del establecimiento, pero debido a la pérdida de sangre se desvaneció en el acceso del inmueble, donde quedó recostado y fue resguardado por elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS).

Paramédicos que acudieron al sitio le brindaron atención prehospitalaria y detectaron al menos dos heridas de consideración en el brazo. Su estado de salud fue reportado como delicado. La mujer involucrada fue localizada en el lugar y trasladada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su declaración, con el objetivo de aportar datos que permitan identificar a los presuntos responsables y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente por el delito de lesiones.

Asimismo, personal del motel será citado a declarar en calidad de testigos para el esclarecimiento de los hechos.