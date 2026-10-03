Conductor pierde el control por acumulación de agua y se impacta contra barra de contención en Fundadores, Saltillo

El conductor de un taxi terminó impactado contra una barrera de contención luego de pasar a gran velocidad sobre una acumulación de agua en el bulevar Fundadores, de Saltillo, la madrugada de este sábado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 horas, cuando el responsable transitaba sobre el bulevar con dirección de poniente a oriente. Según los primeros reportes, circulaba a velocidad desmedida y, al pasar sobre un encharcamiento a la altura de la calle 17, en la colonia Morelos, perdió el control del volante.