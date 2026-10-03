Conductor pierde el control por acumulación de agua y se impacta contra barra de contención en Fundadores, Saltillo
El vehículo giró 180 grados tras el impacto y quedó en el carril de baja velocidad; no hubo personas lesionadas
El conductor de un taxi terminó impactado contra una barrera de contención luego de pasar a gran velocidad sobre una acumulación de agua en el bulevar Fundadores, de Saltillo, la madrugada de este sábado.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 horas, cuando el responsable transitaba sobre el bulevar con dirección de poniente a oriente. Según los primeros reportes, circulaba a velocidad desmedida y, al pasar sobre un encharcamiento a la altura de la calle 17, en la colonia Morelos, perdió el control del volante.
El vehículo se impactó de manera frontal contra una barrera metálica del puente vehicular. Tras el golpe, giró 180 grados y quedó sobre el carril de baja velocidad, en posición contraria.
Testigos se detuvieron para auxiliar al conductor y abanderar la vialidad mientras llegaban las autoridades, ya que el pavimento mojado representaba un riesgo. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento y abanderar la circulación.
Pese a lo aparatoso del accidente, no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. La unidad fue remolcada con una grúa y el caso quedó consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.