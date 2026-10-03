En Saltillo, golpean a joven tras expulsarlo de un bar del Centro

Un joven de aproximadamente 25 años resultó gravemente lesionado luego de ser presuntamente golpeado por un guardia de seguridad, quien lo habría seguido después de que fuera expulsado del bar Concordia, en el primer cuadro de Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 de la madrugada de este sábado, cuando elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte de una persona lesionada sobre la banqueta, en el cruce de Ignacio Allende y Manuel Pérez Treviño. Al llegar, encontraron al joven tendido y en medio de un charco de sangre.

De acuerdo con las primeras indagatorias, momentos antes el joven se encontraba al interior del bar, donde presuntamente fue sorprendido consumiendo alguna sustancia en el área de los baños. El personal habría asegurado la pipa que llevaba escondida y después le pidió que abandonara el lugar. Una vez que salió, un supuesto elemento de seguridad lo habría alcanzado metros más adelante y lo habría golpeado hasta dejarlo tendido sobre la vía pública. Después de la agresión, el individuo se retiró.