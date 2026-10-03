En Saltillo, golpean a joven tras expulsarlo de un bar del Centro
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Autoridades abrieron una carpeta administrativa; el establecimiento no fue clausurado y los familiares anunciaron que interpondrán denuncia
Un joven de aproximadamente 25 años resultó gravemente lesionado luego de ser presuntamente golpeado por un guardia de seguridad, quien lo habría seguido después de que fuera expulsado del bar Concordia, en el primer cuadro de Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 de la madrugada de este sábado, cuando elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte de una persona lesionada sobre la banqueta, en el cruce de Ignacio Allende y Manuel Pérez Treviño. Al llegar, encontraron al joven tendido y en medio de un charco de sangre.
De acuerdo con las primeras indagatorias, momentos antes el joven se encontraba al interior del bar, donde presuntamente fue sorprendido consumiendo alguna sustancia en el área de los baños. El personal habría asegurado la pipa que llevaba escondida y después le pidió que abandonara el lugar.
Una vez que salió, un supuesto elemento de seguridad lo habría alcanzado metros más adelante y lo habría golpeado hasta dejarlo tendido sobre la vía pública. Después de la agresión, el individuo se retiró.
La agresión movilizó a elementos de la Policía Municipal y a un inspector de Alcoholes del Ayuntamiento, quienes iniciaron una carpeta administrativa para establecer cómo ocurrió y determinar si existió responsabilidad del establecimiento. El bar no fue clausurado.
Familiares del lesionado acudieron al lugar y decidieron trasladarlo por sus propios medios a un hospital, por lo que la ambulancia que estaba en camino fue cancelada. Señalaron que interpondrán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.